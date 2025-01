Gabigol é apresentado pelo Cruzeiro com festa no Mineirão

Gabigol é do Cruzeiro! Após ser anunciado oficialmente na virada do ano, o atacante foi apresentado neste sábado, 4, com festa para mais de 40 mil torcedores no Mineirão. O novo camisa 9 do Cabuloso prometeu dedicação, revelou ‘fofoca’ de bastidores, conversou com atletas do clube e aproveitou para cutucar Tite, seu ex-técnico no Flamengo.

Publicidade

Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais. Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias.

“Vou contar aqui uma fofoca para vocês. O primeiro dia que o Alexandre Mattos foi lá em casa para assinar as coisas, eu realmente falei pra ele que meu coração não estava pronto… Depois, quando eu tomei a decisão de assinar esse contrato, eu estava de coração e alma aqui dentro. O que posso prometer não são títulos, não é gol, e sim dedicação”, disse Gabigol.

Publicidade

O atacante revelou ter conversado com Dudu e Fagner, reforços da equipe mineira, e também comentou sobre o trabalho com o técnico Fernando Diniz: “Espero me adaptar ao estilo de jogo. Muitas cosias no outro time se resolvia com entrosamento. Preciso criar rotina dentro de campo, fora também, que é uma nova cidade”.

“Estou no melhor momento como jogador e pessoa. Todo mundo fala que minha última temporada não foi bem, mas tive dois títulos, fazendo gol na final. Se não for tão bem e ganhar dois, está maravilhoso”, completou Gabigol.

Cerca de 40 mil torcedores marcaram presença no Mineirão, que teve festa com mosaico do novo atacante. O Cruzeiro também aproveitou o evento para apresentar outros reforços da temporada: Fagner, Christian, Eduardo e Rodriguinho.

Publicidade

Cutucada no técnico Tite

Em tom de descontração na coletiva de apresentação, Pedro Lourenço, sócio majoritário da SAF Cruzeiro disse que “se um técnico aí viesse para cá, ele não viria”. O atacante deu risada e negou a fala do dirigente, mas completou: “Eu não falei, mas vou falar agora: é verdade”.