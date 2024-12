Fortaleza x Internacional: horário, escalações e onde assistir

Fortaleza e Internacional se preparam para o confronto final da temporada no Brasileirão Série A 2024. O jogo está marcado para o dia 8 de dezembro na Arena Castelão, em Fortaleza, às 16h. Ambas as equipes já garantiram suas vagas para a cobiçada Copa Libertadores do próximo ano, tornando esse duelo mais uma questão de prestígio e moral do que de classificação.

Publicidade

O Internacional, ocupando a quarta posição com 65 pontos, vem de uma derrota lamentável contra o líder Botafogo em casa, no Estádio Beira-Rio, Porto Alegre. O Fortaleza também acumula 65 pontos e está na quinta posição, depois de uma surpreendente derrota para o Atlético-GO, equipe já rebaixada. Assim, ambos buscam retomar o ritmo de vitórias e encerrar a competição em alta.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Como Assistir ao Jogo?

Os entusiastas do futebol poderão assistir Fortaleza x Internacional através do canal Premiere, especializado em esportes e disponível via pay-per-view. Sendo o último jogo do campeonato para ambas as equipes, a transmissão ao vivo promete capturar todos os momentos emocionantes de um duelo que não altera mais as classificações, mas que ainda possui potencial para oferecer grandes emoções aos fãs.

Possíveis Escalações

Os treinadores têm a missão de montar suas melhores formações para esse último encontro. Sob a batuta de Juan Pablo Vojvoda, o Fortaleza deverá apresentar uma escalação já bem conhecida pelos seus torcedores. João Ricardo deverá estar no gol, com Brítez, Titi, Cardona e Eros Mancuso na defesa. No meio campo estarão Matheus Rossetto, Hércules e Martínez, enquanto Marinho, Moisés e Lucero formarão o ataque.

Em contrapartida, o Internacional, dirigido por Roger Machado, deverá contar com Rochet no gol. A defesa será composta por Bruno Gomes, Clayton Sampaio, Vitão e Bernabei. Rômulo e Fernando irão controlar o meio, com Bruno Tabata e Gustavo Prado mais à frente, além de Borré e Valencia no comando do ataque.

Publicidade

Expectativas para o Jogo em Fortaleza

Este jogo é a última chance para os jogadores demonstrarem seu valor aos torcedores, com uma atuação empolgante. Com a vaga na Libertadores já assegurada para ambos os times, a partida pode ser um pouco mais descontraída em termos de pressão. Contudo, o desejo de vencer e encerrar a temporada de maneira positiva continua presente, tornando cada jogada e estratégia importantes. Jogando em casa, o Fortaleza pode ter uma vantagem adicional, com o respaldo de sua torcida apaixonada.

O encerramento do Brasileirão Série A 2024 na Arena Castelão certamente trará exibições que projetam cada equipe para um início forte em 2025. Os torcedores aguardam ansiosamente por um espetáculo digno de uma despedida após um ano de intensas batalhas nos gramados.