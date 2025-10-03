Fonte Nova responde Abel sobre gramado e garante condições de jogo

Após a derrota do Palmeiras para o Bahia, por 1 a 0, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Abel Ferreira teceu duras críticas ao estado do gramado da Arena Fonte Nova. Em resposta, a administração do estádio emitiu uma nota oficial para esclarecer a situação e garantir as condições de jogo, rebatendo as preocupações levantadas pelo treinador português.

As críticas do técnico do Palmeiras

Na coletiva de imprensa após o jogo, Abel Ferreira expressou seu descontentamento com o que viu em campo. O treinador questionou a coloração amarronzada do gramado e levantou dúvidas sobre a segurança para os atletas.

“É difícil. Você não está preparado para este tipo de situação, não está preparado para jogar num campo com um gramado…. Estamos falando de futebol de alto nível, futebol profissional, isto devia ser inadmissível. As lesões surgem pelas condições do gramado porque o pé fica preso, infelizmente”, disse Abel.

A explicação técnica da Fonte Nova

A gestão da Arena Fonte Nova respondeu às críticas com uma explicação técnica detalhada. Segundo a nota, o gramado passa por um processo de transição de espécies, comum nesta época do ano. A grama de verão (Bermuda Celebration) entra em dormência devido às temperaturas mais baixas, o que causa a coloração amarelada. Simultaneamente, é realizado o plantio da grama de inverno (Ryegrass), que garante a densidade e a qualidade do campo durante os meses mais frios.

“A gente tem um calendário, um cronograma de atividades planejadas para o gramado respeitando a janela entre os jogos. Nesse momento, o gramado não tem um verde habitual. Mas o que a gente consegue assegurar é que, para o gramado, não se observa, se afere, pela questão estética. A gente afere por parâmetros técnicos, que são a atração, umidade, compactação e resistência do gramado.”, comentou ao GE, Milena Andrade, gerente de operações da Arena Fonte Nova.

Garantia para as próximas partidas

O debate sobre a qualidade dos gramados é recorrente no futebol brasileiro, mas a Arena Fonte Nova fez questão de tranquilizar os clubes e torcedores. A administração reforçou seu compromisso com a manutenção de um campo em nível de excelência, assegurando que o estádio está preparado para receber as próximas partidas do Campeonato Brasileiro e de outras competições sem qualquer prejuízo ao espetáculo ou à integridade física dos jogadores.

