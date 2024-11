Fluminense x Grêmio: horários, escalações e onde assistir

Nesta sexta-feira, Fluminense e Grêmio se enfrentam no famoso Maracanã em um embate crucial pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida tem um peso significativo para ambas as equipes, que buscam aliviar suas situações na tabela e dar um passo rumo à Copa Sul-Americana. Mesmo com desafios recentes, os times estão prontos para uma disputa intensa em busca dos três pontos.

Os tricolores carioca e gaúcho estão focados em afastar o risco de rebaixamento e se aproximar das competições internacionais. Ambos os times entram em campo com objetivos claros de vencer nesta reta final do campeonato.

Preparação do Fluminense

O Fluminense, sob a liderança de Mano Menezes, enfrenta a partida após uma série de resultados que requerem atenção. Com dificuldades recentes, a equipe está apenas algumas posições acima da zona de rebaixamento. A volta de jogadores experientes como Thiago Silva traz uma nova esperança de estabilidade e confiança para enfrentar os desafios restantes.

Planos do Grêmio para o Confronto

O Grêmio chega ao Rio de Janeiro com uma ligeira vantagem na classificação, mas plenamente ciente da importância de obter um resultado positivo. Com Renato Portaluppi no comando, a equipe visa garantir sua permanência na Série A e se aproximar de competições internacionais, contando com o retorno de jogadores fundamentais, como Diego Costa, para apresentar um futebol mais forte e competitivo.

Possíveis Escalações

Fluminense : Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Vitão, Martinelli e Ganso; Arias, Lima e Kauã Elias.

: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Vitão, Martinelli e Ganso; Arias, Lima e Kauã Elias. Grêmio: Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson (ou Kannemann) e Reinaldo; Dodi, Villasanti e Monsalve (ou Cristaldo), com Aravena (ou Edenilson); Soteldo e Braithwaite.

Transmissão ao Vivo

A partida será transmitida ao vivo pelos canais Sportv e Premiere, levando toda a emoção do Maracanã para os torcedores. Sob a arbitragem de Matheus Delgado Candançan, o confronto promete tensão até o apito final, onde pequenos detalhes poderão definir o destino das equipes nesse jogo estratégico.

Com o estádio cheio e o apoio fervoroso das torcidas, Fluminense e Grêmio darão tudo de si para garantir um resultado positivo, crucial para suas ambições no campeonato.