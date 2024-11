Fluminense x Fortaleza: horário, escalações e onde assistir

Na próxima sexta-feira, 22 de novembro, o Maracanã será o cenário de um confronto decisivo no Campeonato Brasileiro Série A 2024. Fluminense e Fortaleza duelam às 21h30, encerrando a 34ª rodada do campeonato. Com situações distintas na tabela, o Tricolor das Laranjeiras busca se afastar da zona de rebaixamento, enquanto o Leão do Pici disputa pelo título nacional.

Atualmente, o Fluminense está na 15ª posição, acumulando 37 pontos, e precisa urgentemente de uma vitória para melhorar suas chances de permanecer na elite do futebol brasileiro. Por outro lado, o Fortaleza, ocupando a terceira colocação com 63 pontos, está a cinco pontos do líder Botafogo e continua sonhando com a conquista do título.

A importância dos reforços para o Fluminense

O técnico do Fluminense espera contar com o retorno de jogadores chave que estavam suspensos. Dentre eles, Arias, um jogador fundamental para a seleção colombiana; Ganso, uma peça criativa no meio-campo; além de Fábio e o jovem Kauã Elias. Esses jogadores são essenciais para a estratégia do Fluminense, que busca explorar sua força jogando em casa para alcançar a vitória.

Fortaleza e a estratégia para surpreender no Maracanã

O Fortaleza chega ao Rio de Janeiro com uma equipe bem estruturada e já garantido na Libertadores de 2025. Contudo, Matheus Rossetto não jogará devido a suspensão e poderá ser substituído por Pochettino, o principal assistente da equipe nesta temporada. O time cearense precisará superar a falta de gols do atacante Lucero, que não marca há 13 jogos, mas que continua sendo uma ameaça constante ao Fluminense.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Martinelli, Lima e Ganso; Arias, Kauã Elias e Keno (Serna).

Fortaleza: João Ricardo; Tinga (Brítez), Kuscevic, Titi e Mancuso; Hércules, Emmanuel Martínez e Pochettino (Zé Welison); Marinho, Lucero e Moisés.

Efeito do resultado

Uma vitória é crucial para o Fluminense em sua luta contra o rebaixamento, enquanto para o Fortaleza, conquistar os três pontos significa manter a pressão sobre os principais rivais na disputa pelo título. O desfecho deste jogo pode não apenas influenciar a posição das equipes na tabela, mas também suas estratégias nas rodadas finais. Este embate promete ser intenso, com ambos os times determinados a maximizar seu desempenho e atingir seus objetivos no campeonato.