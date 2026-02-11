A terceira rodada do Campeonato Brasileiro de 2026 reserva um dos confrontos mais tradicionais do futebol nacional. Nesta quinta-feira, 12, o Fluminense recebe o Botafogo no Maracanã, às 19h30 (horário de Brasília). O duelo, conhecido como “Clássico Vovô”, coloca frente a frente duas equipes que buscam se consolidar na parte superior da tabela logo no início da competição.

Momento das equipes

O Tricolor das Laranjeiras chega para o clássico defendendo sua invencibilidade no torneio. Sob o comando do técnico Luis Zubeldía, a equipe ocupa momentaneamente a 6ª colocação, com 4 pontos somados, fruto de uma vitória na estreia contra o Grêmio e um empate fora de casa diante do Bahia. Jogando ao lado de sua torcida, o time aposta na consistência tática para manter o ímpeto positivo.

Do outro lado, o Glorioso busca recuperação imediata. Treinado pelo argentino Martín Anselmi, o Alvinegro está na 8ª posição com 3 pontos, tendo vencido o Cruzeiro, mas sofrido um revés recente para o Grêmio. Para o Botafogo, o clássico representa a oportunidade ideal para retomar a confiança, demonstrar força contra um rival direto e evitar que a distância para o pelotão da frente aumente neste início de temporada.

Onde assistir e arbitragem

A partida promete casa cheia e alta intensidade no Rio de Janeiro. O torcedor poderá acompanhar o confronto por múltiplas plataformas: na TV aberta pela Record, no YouTube via CazéTV e no sistema pay-per-view pelo Premiere. A arbitragem ficará a cargo de Rafael Rodrigo Klein (RS), árbitro do quadro da FIFA.