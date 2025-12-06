Para fechar a temporada com chave de ouro, o Fluminense recebe o Bahia neste domingo, 7, às 16h (de Brasília), no Maracanã. A partida é válida pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro de 2025 e coloca frente a frente o quinto e o sexto colocados em uma disputa direta por posições na parte nobre da tabela, prometendo um encerramento emocionante para ambas as torcidas.

PLACAR agora está nas bancas e em todas as telas. Assine a revista digital

Disputa direta pela Libertadores

A última rodada do Brasileirão reserva um confronto com ares de final no Rio de Janeiro. Tricolores cariocas e baianos chegam a este duelo com suas vagas na próxima Copa Libertadores já asseguradas, mas o objetivo agora é garantir um lugar direto na fase de grupos. O quinto colocado avança diretamente, enquanto o sexto e o sétimo precisarão disputar as fases preliminares da competição continental. Com apenas um ponto de diferença, a vitória é crucial para ambos os clubes, que buscam coroar suas boas campanhas com a classificação direta.

Tricolor carioca quer manter a quinta posição

Sob o comando de Luis Zubeldía, o time da casa chega para este confronto final em um momento de estabilidade e confiança. Ocupando a 5ª colocação com 61 pontos, o Fluminense ostenta uma campanha sólida de 18 vitórias, 7 empates e 12 derrotas ao longo do campeonato. A fase recente é animadora para a torcida que promete lotar o Maracanã: nos últimos cinco jogos, a equipe não sabe o que é perder, somando três vitórias e dois empates. Um triunfo garante a manutenção da posição e coroa a consistência da equipe nesta reta final.

Bahia busca ultrapassagem no apagar das luzes

Do outro lado, o Bahia, treinado por Rogério Ceni, viaja ao Rio de Janeiro com a ambição de terminar o campeonato à frente do rival desta tarde. Com 60 pontos, apenas um a menos que os cariocas, o Tricolor de Aço ocupa a 6ª posição. A campanha de 17 vitórias, 9 empates e 11 derrotas mostra um time competitivo. Para Ceni e seus comandados, vencer no Maracanã significa não apenas três pontos, mas a chance de ultrapassar um adversário direto e fechar o ano no Top 5 da elite nacional.

Prováveis Escalações e Desfalques