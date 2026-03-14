O Fluminense recebe o Athletico-PR neste domingo, 15, às 16h (de Brasília), no Maracanã, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. O confronto coloca frente a frente duas equipes que buscam se consolidar na parte de cima da tabela neste início de competição.

Expectativa para o confronto

O duelo no Rio de Janeiro é visto como um embate direto crucial para as ambições de ambas as equipes. O Tricolor, embalado pela recente vitória fora de casa contra o Remo, que o colocou no G-4, busca o apoio de sua torcida para somar mais três pontos. Pelo lado do Furacão, a partida é uma oportunidade de ouro para encostar nos primeiros colocados. Ao contrário do rival, que jogou no meio de semana, a equipe paranaense teve a semana inteira dedicada à preparação.

Tricolor em busca da liderança

Sob o comando do técnico Luis Zubeldía, eleito recentemente o melhor treinador do Campeonato Carioca, o time das Laranjeiras faz um ótimo início de campanha. Atualmente na 3ª colocação com 10 pontos, a equipe soma três vitórias, um empate e apenas uma derrota. Jogando diante de sua torcida, o clube aposta no bom momento recente para assumir a ponta da tabela da Série A, dependendo de outros resultados.

Furacão quer encostar no G-4

Do outro lado, o time dirigido por Odair Hellmann chega com o objetivo de surpreender os donos da casa. Ocupando a 8ª posição com sete pontos (duas vitórias, um empate e duas derrotas), a equipe sabe que um triunfo no Maracanã é fundamental para igualar a pontuação do adversário carioca. A forma recente mostra um elenco competitivo, que quer provar sua força como visitante.

Onde assistir e detalhes da partida

A transmissão será realizada pelo Premiere, no pay-per-view.