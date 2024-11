Fluminense rescinde com Marcelo após episódio com Mano Menezes

Marcelo não é mais jogador do Fluminense. O clube carioca anunciou no início da tarde deste sábado, 2, a rescisão contratual em comum acordo com o ídolo. A decisão acontece logo após um desentendimento entre o lateral e o técnico Mano Menezes.

Cria de Xerém e ídolo do Fluminense, Marcelo está agora livre no mercado. Em seu retorno ao Tricolor, o lateral atuou em 68 jogos nas duas últimas temporadas – marcando cinco gols e servindo três assistências. O estádio do CT da equipe leva o nome do atleta, em homenagem realizada ainda em 2024.

Marcelo, que já era ídolo, entrou ainda mais para a história na última temporada, quando fez parte do elenco que foi campeão inédito da Libertadores, em final contra o Boca Juniors, sob o comando de Fernando Diniz. No entanto, no Mundial de Clubes, ficou marcado por erro defensivo que resultou no gol relâmpago do Manchester City.

A saída do jogador de 36 anos tem relação com o técnico Mano Menezes. Os dois se desentenderam na última sexta-feira, em empate com o Grêmio na abertura da rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral entraria na reta final no lugar de Lima, mas o treinador relatou na coletiva que “ouviu algo que não gosto” de Marcelo. Nos acréscimos, o Grêmio anotou o gol de empate.

Confira a nota do Fluminense na íntegra:

O Fluminense FC e Marcelo Vieira comunicam o encerramento do contrato em comum acordo entre as partes.

Formado nas categorias de base, Marcelo retornou ao Fluminense em 2023, tendo participado da conquista dos títulos do Campeonato Carioca 2023, dos inéditos títulos da Conmebol Libertadores 2023 e Recopa de 2024.

Os laços institucionais e afetivos entre o Fluminense e Marcelo seguem mantidos. O nome do atleta foi recentemente eternizado no estádio do centro de treinamento de Xerém.

O Fluminense agradece a Marcelo e continuará, como sempre, na torcida por seu sucesso em todos os seus desafios.