O Fluminense iniciou sua caminhada no Campeonato Brasileiro de 2026 com o pé direito. Em uma noite de quarta-feira movimentada no Maracanã, o Tricolor das Laranjeiras dominou as ações durante a maior parte do confronto, construiu uma vantagem sólida, mas precisou segurar a respiração nos minutos finais para garantir a vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio. Nonato e Lucho Acosta marcaram para os donos da casa, enquanto Carlos Vinícius descontou para os gaúchos.

Domínio tricolor e paredão Weverton

A primeira etapa foi marcada por um monólogo do time carioca. Comandando a posse de bola, que chegou a 65%, o Fluminense empurrou o adversário para o campo de defesa desde o apito inicial. A equipe explorou bem as pontas com Serna e Canobbio, criando diversas oportunidades. No entanto, o placar permaneceu zerado graças à atuação segura do goleiro Weverton, que salvou o Grêmio em finalizações perigosas de John Kennedy e interceptou cruzamentos venenosos.

O time gaúcho, escalado por Luis Castro com uma proposta mais reativa, pouco ameaçou a meta de Fábio nos primeiros 45 minutos. A melhor chance dos visitantes surgiu em escapadas esporádicas de Tetê, mas a defesa tricolor, liderada por Jemmes e Freytes, neutralizou as investidas, mantendo o controle absoluto do ritmo de jogo até o intervalo.

Início fulminante e golaço de Lucho

Se o gol teimou em não sair no primeiro tempo, a segunda etapa trouxe a eficiência que faltava. Logo aos 2 minutos (47′), Renê cruzou e Nonato apareceu para completar, abrindo o marcador e explodindo o Maracanã. O gol desestabilizou o Grêmio e deu ainda mais confiança ao Fluminense, que continuou pressionando. Aos 15 minutos (60′), veio a pintura da noite: em uma jogada de escanteio ensaiada, Renê serviu Lucho Acosta na entrada da área, que acertou um lindo chute de primeira, ampliando para 2 a 0.

Reação tardia e drama no fim

Com a desvantagem, o Grêmio se lançou ao ataque e as substituições de Luis Castro surtiram efeito. Aos 31 minutos (76′), Carlos Vinícius aproveitou uma sobra viva na área para descontar, colocando fogo no jogo. O que parecia uma vitória tranquila transformou-se em drama. O momento mais tenso ocorreu aos 44 minutos (89′), quando o zagueiro Gustavo Martins, improvisado no ataque, teve a chance do empate em seus pés, mas desperdiçou um gol inacreditável, para alívio da torcida tricolor.

Com o triunfo, o Fluminense soma seus primeiros três pontos e ganha moral para a sequência da competição. Já o Grêmio, apesar da reação final, liga o sinal de alerta após a derrota na estreia.