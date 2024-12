Flamengo x Vitória: horário, escalações e onde assistir

Neste domingo, 8 de dezembro de 2024, Flamengo e Vitória se encontram no Maracanã em um confronto que, embora não influencie a tabela do Campeonato Brasileiro, será marcado pela despedida de Gabigol do Flamengo. O time carioca já garantiu vaga na Libertadores, enquanto o Vitória assegurou participação na Copa Sul-Americana.

Gabriel Barbosa, carinhosamente conhecido como Gabigol, finalizará sua jornada de sucesso de cinco anos no Flamengo, onde acumulou impressionantes conquistas. Com seu contrato não renovado, o atacante se prepara para novos desafios a partir de 2025, deixando uma importante lacuna no ataque da equipe carioca.

Onde Acompanhar o Jogo?

A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere às 16h, horário de Brasília. Espera-se que quase 70 mil torcedores flamenguistas lotem o Maracanã para essa emocionante despedida. Nos Estados Unidos, o duelo estará disponível via Premiere e Fanatiz USA, e no Canadá, através do Fanatiz Canada.

Histórico de Confrontos: Flamengo vs. Vitória

Flamengo e Vitória têm uma história de 49 duelos, com 30 vitórias para o time carioca, contra 10 triunfos do Vitória e nove empates. No último encontro, em 24 de julho, o Flamengo saiu vencedor por 2 a 1. Nos cinco confrontos mais recentes, o Flamengo venceu três, houve um empate e o Vitória venceu uma vez.

Preparativos das Equipes

O Flamengo chega ao jogo com duas vitórias, dois empates e uma derrota em suas últimas cinco partidas. O Vitória, por sua vez, apresenta um desempenho irregular com duas vitórias, um empate e duas derrotas. O Flamengo contará com o retorno de Gerson e De La Cruz, enquanto Alex Sandro e Rossi ainda estão fora. O Vitória terá o desfalque do zagueiro Neris, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Flamengo: Matheus Cunha; Varela, Fabrício Bruno, Léo Ortiz (David Luiz) e Ayrton Lucas; Pulgar, Evertton Araújo, Matheus Gonçalves (Gerson) e Alcaraz; Gonzalo Plata (Gabigol) e Bruno Henrique.

Vitória: Lucas Arcanjo; Edu, Bruno Uvini (Caio Vinícius) e Wagner Leonardo; Raúl Cáceres, Ryller, Willian Oliveira e Lucas Esteves; Gustavo Mosquito, Alerrandro e Janderson.

Última Rodada do Brasileirão 2024

O Maracanã será o cenário de uma despedida emocionante para Gabigol, enquanto o Flamengo almeja encerrar a temporada com uma vitória, incentivado por sua apaixonada torcida. Embora o Vitória espere fechar o ano com um desempenho positivo, as previsões favorecem uma vitória flamenguista. Independentemente do resultado, o clima de emoção será garantido para todos presentes neste icônico estádio.