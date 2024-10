Flamengo x Juventude: horários, escalações e onde assistir

O Estádio do Maracanã será palco de mais um emocionante jogo do Campeonato Brasileiro, neste sábado, 26 de outubro de 2024. A partida, válida pela 31ª rodada, colocará frente a frente Flamengo e Juventude. Marcada para as 16h30, é um embate crucial para ambas as equipes que lutam por objetivos distintos na tabela.

O Flamengo, ocupando a quarta posição com 51 pontos, busca aumentar sua vantagem e se solidificar entre os primeiros colocados. Já o Juventude, atualmente na 15ª colocação, está apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento. Para os gaúchos, pontuar no Rio de Janeiro é essencial para a permanência na elite do futebol nacional.

Quais os desfalques do Flamengo para a partida?

O técnico Filipe Luís enfrenta dificuldades para montar o time do Flamengo. Diversos desfalques complicam a situação do rubro-negro, como De La Cruz, Alex Sandro e Carlinhos, que estão no departamento médico. Adicionalmente, Bruno Henrique cumpre suspensão, enquanto Viña, Cebolinha, Pedro e Luiz Araújo permanecem como ausentes.

Apesar das ausências, a equipe carioca conta com jogadores de peso como Arrascaeta e Gabigol, que são peças fundamentais na busca pela vitória. A torcida no Maracanã espera um espetáculo e confia na capacidade do elenco em superar as adversidades.

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Evertton Araújo, Arrascaeta, Gerson, Michael e Gabigol Técnico: Filipe Luís.

Juventude: Como estão as preparações para o duelo?

O Juventude, sob o comando do técnico Jair Ventura, entende a complexidade do desafio que tem pela frente. Sem vitória nos últimos quatro jogos, a equipe precisa de um bom resultado para se afastar da zona de perigo. A boa notícia é o retorno do centroavante Gilberto, que cumpriu suspensão na última rodada. No entanto, o time não contará com o volante Jadson, suspenso, e Lucas Barbosa, lesionado.

Nenê, que não jogou contra o Palmeiras devido a questões no STJD, está novamente à disposição, aumentando as opções no meio-campo e ataque da equipe gaúcha. O Juventude aposta na coesão do grupo e no foco para tentar surpreender o Flamengo em seu domínio.

Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Ronaldo, Luís Oyama e Mandaca (Nenê); Marcelinho (Ewerthon), Edson Carioca e Gilberto. Técnico: Jair Ventura.

Como assistir Flamengo x Juventude?

Para os torcedores que desejam acompanhar a partida ao vivo, o canal por assinatura Premiere fará a transmissão completa do jogo. Essa é uma excelente oportunidade para ver de perto o desenrolar deste importante confronto da 31ª rodada do Brasileirão 2024.

Flamengo e Juventude prometem entregar um duelo acirrado, com o Maracanã lotado, em um sábado que promete ser de grandes emoções para os apaixonados pelo futebol brasileiro.