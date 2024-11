Flamengo x Internacional: horário, escalações e onde assistir

O embate entre Flamengo e Internacional é um dos momentos mais aguardados da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. Disputado no lendário Maracanã, esse confronto é decisivo para o Internacional, que ainda luta pelo título. Com o jogo agendado para o dia 1º de dezembro, às 16h, ambas as equipes prometem proporcionar uma partida repleta de emoção e técnica.

Para o Flamengo, que viu suas chances de título se esvaírem na rodada anterior, o objetivo agora é garantir uma posição entre os quatro primeiros e assegurar vaga na Libertadores. O apoio da maior torcida do Brasil no Maracanã é um fator crucial, enquanto o Internacional busca conquistar três pontos essenciais na corrida pelo campeonato.

Como assistir ao vivo Flamengo x Internacional?

Os fãs poderão acompanhar Flamengo e Internacional através de diversas opções de transmissão. No Brasil, o jogo será transmitido pela Globo e pelo Premiere, oferecendo ampla cobertura nacional. A bola começa a rolar às 16h, horário de Brasília, prometendo parar o país.

Desfalques e Preparação das Equipes

O Flamengo vem para a partida com algumas ausências significativas. Erick Pulgar está suspenso, enquanto Pedro, Everton Cebolinha, Matías Viña, Arrascaeta e Luiz Araújo estão fora de forma. Além disso, Carlinhos, Lorran, Cleiton e Dyogo Alves já foram liberados para as férias. Uma boa notícia para o time é o retorno de Fabrício Bruno e Everton Araújo.

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Evertton Araújo, De la Cruz, Gerson; Bruno Henrique, Michael e Gabigol.



O Internacional também enfrenta dificuldades na escalação de seu elenco. Sem Mercado e com Rafael Borré suspenso, o técnico Roger Machado terá de buscar soluções alternativas. Entretanto, há chances de que Bruno Tabata e Thiago Maia estejam à disposição, fortalecendo o time no importante duelo.

Rochet; Bruno Gomes, Rogel, Vitão e Bernabei; Fernando, Tabata, Thiago Maia e Wesley; Alan Patrick e Valencia.



Histórico e Expectativas para o Jogo

O histórico de enfrentamentos entre Flamengo e Internacional é extenso, sendo este o 89º encontro. Até o momento, o Internacional possui uma leve vantagem histórica, com 33 vitórias contra 29 do Flamengo, além de 26 empates. Esse retrospecto adiciona ainda mais tensão ao jogo, com ambas as equipes buscando escrever uma nova página em sua rivalidade.

Com todos esses elementos, a partida promete ser um espetáculo, com estratégias e habilidades individuais em evidência. A presença da torcida no Maracanã certamente terá um papel fundamental, motivando os jogadores a darem o melhor em campo. Resta aguardar por um desfecho empolgante nesta reta final de temporada.