Flamengo x Internacional: Acompanhe ao vivo o confronto pela primeira rodada do Brasileirão

O Campeonato Brasileiro de 2025 começa com um duelo de gigantes: Flamengo e Internacional se enfrentam na primeira rodada. O jogo está marcado para o dia 29 de março, às 21h, no icônico Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro. Este confronto promete ser um espetáculo de futebol, com duas das equipes mais tradicionais do país em campo.

Os torcedores poderão acompanhar o jogo ao vivo através dos canais Sportv e Premiere, que farão a transmissão completa da partida. A expectativa é de um grande público no estádio, com as duas torcidas ansiosas para ver suas equipes iniciarem a competição com o pé direito.

Jogadores do Internacional – Fonte: Ricardo Duarte / Inter

Quais são as escalações prováveis para o jogo?

As escalações das equipes são sempre um ponto de interesse para os fãs de futebol. Para este confronto, o Flamengo, sob o comando do técnico Filipe Luís, deve entrar em campo com: Rossi no gol; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro na defesa; Plata, Erick Pulgar e Everton Araújo no meio-campo; De La Cruz, Luiz Araújo e Juninho no ataque.

O Internacional, treinado por Roger Machado, deve escalar: Rochet como goleiro; Aguirre, Vitão, Gabriel e Bernabei na linha defensiva; Fernando, Bruno Henrique e Ramon no meio; Alan Patrick, Carbonero e Enner Valencia na linha de frente. Ambas as equipes estão determinadas a começar o campeonato com uma vitória, o que promete um jogo disputado e emocionante.

Onde assistir ao jogo entre Flamengo e Internacional?

Para aqueles que não poderão estar presentes no Maracanã, o jogo será transmitido ao vivo pelos canais Sportv e Premiere. A transmissão começa pouco antes do apito inicial, oferecendo uma cobertura completa do evento, incluindo análises pré-jogo e comentários de especialistas. Essa é uma excelente oportunidade para os fãs que desejam acompanhar todos os detalhes do confronto.

Detalhes da partida e arbitragem

A arbitragem do jogo ficará a cargo de Davi de Oliveira Lacerda, do Espírito Santo, com assistência de Neuza Ines Back, de São Paulo, e Douglas Pagung, também do Espírito Santo. O VAR será operado por Caio Max Augusto Vieira, de Goiás. A presença de um árbitro de vídeo é uma garantia adicional de que as decisões em campo serão justas e precisas.

Com o início do Brasileirão, a expectativa é de uma temporada repleta de emoções e grandes jogos. Flamengo e Internacional, com suas histórias ricas e torcidas apaixonadas, prometem fazer deste confronto um espetáculo imperdível para os amantes do futebol.

