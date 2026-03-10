Flamengo e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira, 10, às 21h30, pela quinta rodada do Brasileirão. A partida marca o reencontro de Leonardo Jardim e Tite com seus ex-clubes. O português comandou o Cabuloso na temporada passada, enquanto o brasileiro treinou o Rubro-Negro em 2024.

Tite, em meio a um período instável, venceu o título estadual contra o Atlético-MG, no último domingo, 8. O ex-treinador da seleção brasileira nas Copas de 2018 e 2022 comandou o Fla entre outubro de 2023 e setembro de 2024, quando foi demitido por maus resultados junto a eliminação para o Peñarol, nas quartas de final da Libertadores.

Depois da saída de Tite, Filipe Luís assumiu e venceu a Copa do Brasil naquele ano. Em 2025, o jovem técnico ganhou o Brasileirão e fez história vencendo o inédito tetra da Liberta. Com a perda da Supercopa e da Recopa Sul-Americana, Filipe foi demitido no início de 2026, depois de vencer o Madureira por 8 a 0, nas semifinais do Carioca.

Foi aí que Leonardo Jardim assumiu. Sua primeira partida foi na final do Campeonato Carioca contra o Fluminense, também, no último domingo, conquistando o título do estadual.

Jardim foi contratado pelo Fla por conta do bom trabalho à frente do Cruzeiro em 2025, quando levou o clube à terceira colocação do Brasileirão e até às semifinais da Copa do Brasil. Tite foi anunciado como o substituto do português no início deste de ano, e desde então, ainda não fez seu trabalho engrenar.

Onde assistir Flamengo x Cruzeiro

Flamengo e Cruzeiro vão se enfrentar na próxima quarta-feira, 11, às 21h30, no Maracanã. A partida é válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida na TV Globo, Premiere e GeTV.