O Flamengo recebe o Cruzeiro nesta quarta-feira, 11, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. O duelo é válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. A partida coloca frente a frente duas equipes em momentos distintos neste início de competição: os donos da casa buscam consolidação, enquanto os visitantes lutam desesperadamente pela primeira vitória.

Busca pela estabilidade no Rio

Sob o comando do técnico Leonardo Jardim, o Rubro-Negro ocupa atualmente a 11ª colocação na tabela. Com uma campanha irregular até aqui, a equipe carioca tenta usar o fator casa para engatar uma sequência positiva e se aproximar do pelotão de frente. A oscilação recente mostra que o time ainda busca sua melhor forma, mas o apoio da torcida no Maracanã é considerado um trunfo fundamental para não se distanciar da briga por vagas em competições continentais.

Pressão e luta contra o Z-4

Do outro lado, a situação é bem mais delicada. O time mineiro amarga a 19ª posição, afundado na zona de rebaixamento. Sem saber o que é vencer no torneio nacional, a Raposa entra em campo pressionada para reverter a má fase. A comissão técnica sabe da urgência de somar pontos fora de casa para não ver os adversários diretos abrirem uma vantagem significativa, o que tornaria a luta contra o descenso ainda mais dramática no decorrer da temporada. A estratégia deve ser cautelosa, focando em explorar os contra-ataques.

Onde assistir e arbitragem

O torcedor poderá acompanhar todas as emoções da partida ao vivo na TV Globo, além do Premiere no pay-per-view, e a GeTV no Youtube.