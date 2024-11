Flamengo segue como maior torcida do Brasil, diz pesquisa

O Flamengo segue como a maior torcida do Brasil, segundo uma nova pesquisa realizada pelo Datafolha. O levantamento mostra que 19% dos brasileiros se declaram torcedores do Rubro-Negro, garantindo a liderança nacional, apesar de uma leve queda em relação ao ano passado, quando o índice era de 21%.

O Corinthians ocupa a segunda posição, com 14% das preferências. Em seguida aparecem Palmeiras (7%) e São Paulo (6%). Grêmio e Vasco completam a lista dos cinco maiores, com 4% cada. Já Santos, Cruzeiro e Internacional surgem com 3% das respostas, enquanto Botafogo, Atlético Mineiro, Fluminense e Bahia têm 2% cada.

O maior grupo de pessoas (23%) declarou não torcer por nenhum time.

A pesquisa ouviu 2.004 pessoas maiores de 16 anos, entre os dias 5 e 7 de novembro, em 113 municípios do país. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Predominância regional das torcidas

• Norte: lidera com 29%, enquanto o Corinthians aparece com 11%. O Remo é o clube regional mais citado, com 4%.

• Nordeste: também lidera, com 25%, seguido pelo Corinthians (8%). O Sport, clube nordestino com maior torcida, tem 5%.

• Centro-Oeste: repete os números do Norte, com 29% para o Flamengo e 11% para o Corinthians. O Goiás, maior clube da região, alcança apenas 1%.

• Sudeste: o Corinthians é o mais citado (20%), seguido pelo Flamengo (15%).

• Sul: Grêmio (23%) e Internacional (18%) lideram, com Flamengo e Corinthians empatados na terceira posição (9% cada).

Maiores torcidas do Brasil (Datafolha)

Flamengo – 19%

Corinthians – 14%

Palmeiras – 7%

São Paulo – 6%

Vasco e Grêmio – 4%

Santos, Cruzeiro e Internacional – 3%

Atlético-MG, Botafogo, Fluminense e Bahia – 2%

Vitória e Seleção Brasileira – 1%

Outros times – 4%

Nenhum time – 23%