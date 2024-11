Flamengo recebe multa por briga de torcedores

Recentemente, um tumulto envolvendo torcedores aconteceu nas imediações do Maracanã durante o clássico entre Flamengo e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Esse tipo de incidente levanta debates significativos sobre a segurança em eventos esportivos, a organização dessas ocasiões e o papel dos clubes em áreas urbanas.

Na data de 17 de outubro, houve um confronto entre torcidas próximo ao estádio, levando a uma penalização para o Flamengo. Sendo o time responsável pela organização do evento, o clube recebeu uma multa substancial. O Fluminense, apesar de envolvido no evento, foi isento de penalizações por não ser o anfitrião do jogo.

De quem é a responsabilidade pela segurança nos arredores dos estádios?

Segundo o Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), compete aos clubes assegurar a segurança nos arredores dos jogos. O artigo 213, inciso I, determina a responsabilidade de prevenção de desordens. Com base nesse critério, o Flamengo foi punido, pois o tribunal entendeu que deveria ter evitado a confusão.

Contudo, o Flamengo, em sua defesa, argumentou que o incidente ocorreu a cerca de 400 metros do Maracanã, além do alcance de sua responsabilidade. O tribunal, entretanto, utilizou a Lei Geral do Esporte para justificar sua decisão, que impõe que a responsabilidade do clube mandante abrange até cinco quilômetros do local do evento.

Implicações Judiciais e o Reflexo no Futebol Nacional

Michel Assef Filho, advogado do Flamengo, discordou da punição, sustentando que a segurança nas vias públicas deve ser uma questão do poder público, não dos clubes. Esse argumento traz à tona um importante debate sobre os limites da obrigação dos clubes na manutenção da ordem pública durante jogos.

Além da sanção ao clube, Bruno Spindel, diretor executivo do Flamengo, também foi avaliado judicialmente por ofender um árbitro durante a partida. Inicialmente, recebeu uma suspensão de 15 dias, convertida em advertência após revisão do caso.

Prevenção de Conflitos Futurl

A violência ligada ao futebol é um problema persistente, exigindo esforços contínuos de autoridades e organizadores para sua mitigação.

Em conclusão, embora o futebol continue sendo uma paixão nacional, é crucial tratar as questões de segurança com a seriedade necessária. A cooperação entre clubes, autoridades e torcedores é vital para assegurar que estádios e seus arredores permaneçam seguros e convidativos para todos os presentes.