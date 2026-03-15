O Palmeiras reencontrou o caminho das vitórias e a liderança provisória do Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo, 15, marcando sua estreia no Allianz Parque na temporada de 2026, o Verdão superou o Mirassol por 1 a 0, em duelo válido pela sexta rodada da competição.

O gol solitário de Flaco López no primeiro tempo garantiu a recuperação alviverde após o revés na rodada anterior, enquanto os visitantes amargaram sua primeira derrota no torneio. O resultado coloca pressão no antigo líder São Paulo, que visita o Red Bull Bragantino.

Eficiência argentina define a vantagem

O confronto começou com o time da casa ditando o ritmo e controlando a posse de bola, mas esbarrando em uma defesa bem postada. O Mirassol, por sua vez, assustou primeiro com Igor Formiga, que chegou a balançar a rede pelo lado de fora aos 24 minutos. No entanto, a resposta palestrina foi imediata e letal.

Aos 25 minutos, Flaco López demonstrou oportunismo e precisão: o atacante dominou com a perna canhota e emendou um belo chute colocado de fora da área, sem chances para o goleiro Walter, abrindo o placar e incendiando a torcida na capital paulista. Além do gol, a entrega do argentino, roubando bolas no campo de defesa, ditou o tom da equipe na etapa inicial.

Pressão visitante e a muralha alviverde

Na volta do intervalo, o cenário mudou. O Mirassol promoveu três alterações de uma vez, lançando nomes como Tiquinho Soares e Gabriel Pires para buscar o empate. A equipe do interior paulista passou a rondar perigosamente a área palmeirense. Foi então que brilhou a estrela do goleiro Carlos Miguel.

Aos 6 minutos da etapa final, ele fez grande intervenção após cruzamento venenoso de Aldo Filho. Mais tarde, aos 28, espalmou um chute forte de Nathan Fogaça, garantindo a manutenção do placar. O Palmeiras tentava matar o jogo nos contra-ataques, quase ampliando novamente com Flaco López e, nos minutos finais, com Felipe Anderson, que parou em defesa firme de Walter.

Tensão até o apito final

Os oito minutos de acréscimos foram de puro sufoco para os mais de 35 mil torcedores presentes. O Mirassol foi para o tudo ou nada e empilhou chances. Aos 47, Bruno Fuchs se agigantou para travar um chute de Alesson que tinha endereço certo. No último lance de perigo, aos 52 minutos, Nathan Fogaça subiu livre após cobrança de falta, mas cabeceou por cima da meta, selando o destino da partida.

Com o resultado, o Palmeiras assume aa liderança provisória e ganha moral para receber o Botafogo na próxima rodada. Já o Mirassol tentará a reabilitação em casa diante do Coritiba.