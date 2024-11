Filipe Luís define foco do Flamengo no Brasileirão em 2025

Filipe Luís, técnico do Flamengo, expressou sua decepção por não alcançar o título do Brasileirão nesta temporada. Em coletiva de imprensa na última terça, 26, ele reiterou que, durante sua gestão, o torneio nacional será a prioridade principal do clube carioca. Filipe destacou a complexidade e a relevância do campeonato, que exige consistência ao longo de toda a temporada, enfrentando diversos desafios.

Refletindo sobre temporadas passadas, ele mencionou os títulos conquistados em 2019 e 2020 como momentos especiais em sua carreira de jogador. Filipe deixou claro que, apesar da competição de alto nível apresentada pelos adversários, sua determinação de que o Brasileirão é especial permanece firme, mantendo-o como um objetivo central para o Flamengo nos próximos anos.

“Enquanto eu estiver aqui, o Brasileiro sempre vai ser prioridade absoluta. Eu levo o Brasileiro como o campeonato mais difícil que existe, é o campeonato onde está a regularidade, onde passa por inúmeros momentos, Data Fifa, viagens. É o campeonato mais difícil de conquistar e é um dos que eu tive mais prazer de conquistar como jogador. Me incluo, sim, nessa culpa de não poder disputar”

Variações táticas sob o comando de Filipe Luís

Filipe Luís recebeu positivamente elogios por suas variações táticas em campo, essenciais em jogos contra equipes como o Fortaleza, que estavam invictas em casa. Sua abordagem tática incluiu ofensividade, com jogadores como Plata e Gerson sendo fundamentais para flexibilizar a formação e pressionar o oponente.

Mesmo com ausências de jogadores-chave devido a lesões, o treinador adaptou estrategicamente o time para explorar pontos fracos dos adversários. Ele acredita ser crucial adotar uma postura proativa e buscar maneiras de superar equipes bem estruturadas defensivamente, como o Fortaleza.