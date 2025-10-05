  • Escudo Atlético-MG
  Home
  Brasileirão
  Com gol nos acréscimos, América-MG vira sobre a Ferroviária em jogo dramático

Brasileirão

Com gol nos acréscimos, América-MG vira sobre a Ferroviária em jogo dramático

Coelho sai atrás no placar na Fonte Luminosa, mas busca o 2 a 1 e abre vantagem na luta contra o rebaixamento da Série B

Publicado por: Minuto a Minuto em 04/10/2025 às 22:33 - Atualizado em 04/10/2025 às 22:43
Com gol nos acréscimos, América-MG vira sobre a Ferroviária em jogo dramático
Com gol de Lucão, Coelho voltou a vencer na competição nacional - Mourão Panda/América

Em um confronto direto e emocionante na luta contra o rebaixamento, o América-MG conquistou uma vitória heroica sobre a Ferroviária por 2 a 1, de virada, na noite deste sábado, 4, na Arena Fonte Luminosa. Em partida válida pela 30ª rodada da Série B do Brasileirão, o zagueiro Lucão marcou aos 46 minutos do segundo tempo e selou um resultado crucial para o time mineiro, que agora respira mais aliviado na competição.

Ferroviária sai na frente, mas para na trave

Precisando do resultado em casa para se afastar da zona perigosa, a Ferroviária iniciou a partida pressionando a saída de bola do América-MG.

A estratégia deu resultado aos 16 minutos, quando Juninho fez boa jogada pela esquerda e cruzou para Fabrício Daniel completar de canhota e abrir o placar. O Coelho chegou a empatar logo em seguida, mas o gol foi anulado por impedimento após revisão do VAR.

O momento chave da primeira etapa, no entanto, veio aos 25 minutos: em um contra-ataque veloz, Carlão saiu livre na área e carimbou a trave, desperdiçando a chance de ampliar. O erro custou caro, pois, quatro minutos depois, Maguinho apareceu na área para cabecear, a bola ainda tocou na trave antes de entrar e deixou tudo igual em Araraquara.

Virada nos acréscimos sela vitória do Coelho

O segundo tempo foi tenso e equilibrado, com as duas equipes cientes do peso do resultado. As chances de gol diminuíram, e o jogo ficou mais truncado no meio-campo. A Ferroviária tentava criar, mas esbarrava na defesa mineira, enquanto o América-MG apostava nos contra-ataques e na bola parada para surpreender.

E foi justamente em um escanteio, já nos acréscimos, que a história do jogo foi decidida. Aos 46 minutos, Titi Ortiz cobrou fechado da esquerda e o zagueiro Lucão subiu mais que a defesa para testar firme e decretar a virada heroica do Coelho.

Com o resultado, o América-MG chega aos 36 pontos, iguala a pontuação da Ferroviária, mas ganha um respiro importante na briga contra o descenso. Para a equipe paulista, a derrota em casa tem um gosto amargo e complica a situação na reta final do campeonato.

