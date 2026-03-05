A segunda fase da Copa do Brasil será concluída nesta quinta-feira, 5, com cinco partidas. Os duelos ocorrem em jogo único, com pênaltis em caso de empate. A premiação para quem avançar para a próxima fase é de R$ 1,53 milhão para os clubes de Série B e de R$ 950 mil para equipes de outras divisões.

Até o momento, 39 times já asseguraram vagas. Esse grupo, ao lado dos clubes que jogam hoje, formam a terceira fase junto de outros cinco times: Ponte Preta (campeã da Série C), Barra-SC (campeão da Série D), Paysandu (campeão da Copa Verde) e Confiança (vice-campeão da Copa do Nordeste).

Os clubes da Série A só entram a partir da quinta fase da competição nacional.

Partidas desta quinta-feira

16h: Trem-AP x Fluminense-PI – sem transmissão

19h: Desportiva Ferroviária-ES x Sport – Premiere, SporTV e ge TV

19h: Portuguesa-RJ x Maracanã-CE – sem transmissão

21h30: Juventude x Guaporé-RO – Premiere, SporTV

21h30: Santa Cruz x Sousa-PB – Amazon Prime

Classificados para a terceira fase

Maringá-PR

Joinville-SC

América-RN

Fortaleza

Castanhal-PA

Capital-DF

Atlético-GO

Novorizontino

Madureira

Londrina

Uberlândia-MG

Maranhão

Tombense-MG

Anápolis-GO

Amazonas

Jacuipense-BA

Operário-MS

Guarany_RS

Goiás

São Bernardo

Ypiranga-RS

Águia de Marab-PA

Mixto-MT

Ceará

Porto Velho-RO