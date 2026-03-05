A segunda fase da Copa do Brasil será concluída nesta quinta-feira, 5, com cinco partidas. Os duelos ocorrem em jogo único, com pênaltis em caso de empate. A premiação para quem avançar para a próxima fase é de R$ 1,53 milhão para os clubes de Série B e de R$ 950 mil para equipes de outras divisões.
Até o momento, 39 times já asseguraram vagas. Esse grupo, ao lado dos clubes que jogam hoje, formam a terceira fase junto de outros cinco times: Ponte Preta (campeã da Série C), Barra-SC (campeão da Série D), Paysandu (campeão da Copa Verde) e Confiança (vice-campeão da Copa do Nordeste).
Os clubes da Série A só entram a partir da quinta fase da competição nacional.
Partidas desta quinta-feira
16h: Trem-AP x Fluminense-PI – sem transmissão
19h: Desportiva Ferroviária-ES x Sport – Premiere, SporTV e ge TV
19h: Portuguesa-RJ x Maracanã-CE – sem transmissão
21h30: Juventude x Guaporé-RO – Premiere, SporTV
21h30: Santa Cruz x Sousa-PB – Amazon Prime
Classificados para a terceira fase
Maringá-PR
Joinville-SC
América-RN
Fortaleza
Castanhal-PA
Capital-DF
Atlético-GO
Novorizontino
Madureira
Londrina
Uberlândia-MG
Maranhão
Tombense-MG
Anápolis-GO
Amazonas
Jacuipense-BA
Operário-MS
Guarany_RS
Goiás
São Bernardo
Ypiranga-RS
Águia de Marab-PA
Mixto-MT
Ceará
Porto Velho-RO