Em uma tarde de muita tensão em São Januário, a eficiência e a segurança defensiva ditaram o ritmo. Neste domingo (31), o Atlético-MG superou a pressão do Vasco e venceu por 1 a 0, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com um gol solitário do zagueiro Vitor Hugo e uma atuação de gala do goleiro Everson, o Galo conseguiu um respiro fundamental na tabela, enquanto o Cruz-Maltino amargou mais um revés diante de sua torcida, permanecendo afundado na zona de rebaixamento.

O susto inicial e a resposta letal

O confronto direto na parte de baixo da tabela começou com os donos da casa impondo um ritmo alucinante. Logo aos dois minutos, a torcida vascaína prendeu a respiração quando Adson levantou na área, Spinelli cabeceou e a bola, após desvio providencial de Everson, explodiu no travessão.

Apesar do susto inicial, o time mineiro não se intimidou e, aos poucos, equilibrou as ações, explorando as descidas de Reinier, que parou em boas defesas de Léo Jardim. A maturidade dos visitantes foi recompensada aos 32 minutos. Em cobrança de escanteio precisa de Bernard pela direita, o zagueiro Vitor Hugo subiu mais alto que a marcação e testou firme para o fundo das redes, marcando o primeiro gol na competição.

A muralha chamada Everson e o desespero cruz-maltino

Na volta para a segunda etapa, o Vasco partiu para o tudo ou nada em busca do empate, enquanto o Atlético-MG apostava na solidez defensiva e nos contra-ataques.

Foi então que brilhou a estrela de Everson, transformando-se em um verdadeiro pesadelo para o ataque mandante. Aos 17 minutos, o arqueiro voou para espalmar uma cobrança de falta venenosa de Puma Rodriguez. O Galo ainda teve a chance de matar o jogo com Tomás Pérez, que desperdiçou uma oportunidade clara de frente para Léo Jardim, mas a falta de pontaria não custou caro.

Aos 31, Everson fez uma defesa espetacular no cantinho esquerdo após chute forte de Adson e, aos 39, coroou a atuação com uma linda intervenção em arremate à queima-roupa de Bruno Lopes, garantindo o triunfo.

Com o apito final, o alívio tomou conta dos jogadores do Atlético-MG. A vitória leva a equipe aos 24 pontos, saltando provisoriamente para a 9ª colocação e respirando longe do Z4. Já o Vasco vive um drama que parece não ter fim, estacionado nos 20 pontos e na 17ª posição.

Com a pausa para a Copa do Mundo, as equipes terão tempo para ajustes. No retorno do torneio, o Cruz-Maltino viaja para enfrentar o Vitória, enquanto o Galo recebe o Bahia.