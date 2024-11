“eu não entendo o porquê”, diz Memphis sobre jogar às 11h

O Corinthians venceu o Cruzeiro pelo placar de 2 a 1 em jogo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro na manhã desta quarta-feira, 20. Apesar da vitória, o astro Memphis Depay deu fortes declarações sobre o horário do jogo e a arbitragem.

Publicidade

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias.

Em entrevista na saída do gramado, o atacante do Timão disse que não entende o motivo de se jogar às 11h da manhã e que essa foi a primeira vez de sua carreira fazendo isso: “Jogar as 11h, com 30 graus, eu não entendo o porquê. Mas temos que lidar com isso, então começamos o jogo bem, mas perdemos intensidade ao longo da partida. Eu, pessoalmente, tive muitas dificuldades por conta do calor. O horário do jogo é difícil para todo mundo”, afirmou.

Memphis também aproveitou para criticar a arbitragem da partida, que, segundo o atleta, deve “entender o jogador”.

O atacante recebeu cartão amarelo após o árbitro entender que ele sentiu dores fora do campo e entrou no gramado para matar tempo: “como juiz, você tem que entender que os jogadores. Eu não sou o tipo de jogador que faz cera e que tenta ganhar tempo. Ele [o juiz] disse que eu estava fora do campo, mas na minha opinião eu estava dentro. Eu tentei continuar, mas senti câimbra e não conseguia continuar caminhando, e ele me deu o cartão amarelo. Ele tem que ter consciência do que está fazendo, porque agora eu estou suspenso [pelo acúmulo de cartões amarelos]”, disse.

Publicidade

Apesar das reclamações, o jogador afirmou que está feliz pelos três pontos e celebrou a arrancada do Corinthians na tabela.

Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.