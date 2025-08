Estreia marcada: o retrospecto de Romarinho contra o Palmeiras

De volta ao Brasil, atacante de passagem marcante pelo Corinthians deve estrear pelo Vitória diante do Verdão no Barradão; relembre fama de carrasco alviverde

Romarinho já treina normalmente com o do Vitória e vive a expectativa para sua estreia pela equipe rubro-negra. O adversário pela 18ª rodada do Brasileirão, no Barradão, em Salvador, não poderia ser mais sugestivo: o Palmeiras, sua vítima favorita durante passagem pelo Corinthians.

Apresentado no último dia 19, o atacante de 34 anos e longa passagem pelo futebol árabe havia manifestado o desejo de estrear justamente contra o Verdão. Desde daquele dia, ficou fora da lista de relacionados em três partidas, mas já está regularizado e à disposição. Romarinho não entra em campo desde março, quando ainda defendia o Al Rayyan, do Catar.

Além de herói do título da Libertadores 2012 por ter marcado o gol de empate no jogo de ida da final contra o Boca Juniors, em La Bombonera, Romarinho ganhou o carinho da torcida corintiana por seu desempenho no Dérbi Paulista.

Desde sua saída em 2014, nenhum atleta do Timão conseguiu marcar tantos gols diante do maior rival. PLACAR relembra abaixo o retrospecto de Romarinho contra o Palmeiras.

Carrasco do Palmeiras

O duelo contra o Palmeiras traz lembranças especiais para o camisa 7. Em cinco clássicos disputados, ele balançou as redes cinco vezes e nunca foi derrotado pelo rival. Pelo lado do Palmeiras, Luiz Adriano e Raphael Veiga dividem a artilharia com 5 gols cada.

Contratado junto ao Bragantino, o então jovem atacante mostrou seu cartão de visitas no Dérbi. Os gols começaram em 2012: foram logo dois na vitória por 2 a 1 no Pacaembu, quando o Timão utilizou um time reserva, dias antes da final da Libertadores. Romarinho voltou a aparecer no mesmo ano, no triunfo por 2 a 0 no Brasileirão, marcando mais um gol.

Em 2013, deixou mais um no empate por 2 a 2 e, em 2014, marcou no 1 a 1. Na última vez que enfrentou o Palmeiras pelo Timão, em julho daquele ano, viu a equipe venceu por 2 a 0, mas o carrasco não balançou a rede.

“É um jogo sempre especial. Clássico é diferente, e esse era ainda mais. Por tudo que aconteceu, por eu ter conseguido esses gols, ele foi ganhando ainda mais importância. Eu entrava muito motivado,” disse Romarinho ao Ge.

Mesmo após sair do Corinthians, o atacante continuou cultivando a identificação com a Fiel e sempre foi lembrado como um dos maiores carrascos recentes do Verdão. Hoje um veterano de 34 anos, reencontrará sua vítima favorita no primeiro jogo pelo Leão da Barra, que ocupa a 15ª colocação do Brasileirão.

Resultados de Romarinho no Dérbi:

24/06/2012 – Corinthians 2×1 Palmeiras (2 gols)

16/09/2012 – Palmeiras 0x2 Corinthians (1 gol)

17/02/2013 – Corinthians 2×2 Palmeiras (1 gol)

16/02/2014 – Corinthians 1×1 Palmeiras (1 gol)

27/07/2014 – Corinthians 2×0 Palmeiras