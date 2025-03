Estreia do Brasileirão: Juventude e Vitória duelam no Alfredo Jaconi; veja onde assistir

O embate entre Juventude e Vitória marca o início do Campeonato Brasileiro de 2025, prometendo emoções para os torcedores de ambos os times. O jogo acontece no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, no dia 29 de março, às 18h30, horário de Brasília. Este confronto é aguardado com grande expectativa, já que ambos os clubes buscam começar a temporada com o pé direito.

O Juventude, jogando em casa, espera aproveitar o apoio da torcida para conquistar os três pontos. Já o Vitória, vindo de uma temporada de altos e baixos, busca surpreender e mostrar que está preparado para os desafios do Brasileirão. A partida será transmitida ao vivo pelo canal Premiere, oferecendo aos fãs a oportunidade de acompanhar cada lance.

Jogadores do Vitória

Como assistir ao jogo entre Juventude e Vitória?

Para os torcedores que desejam assistir ao vivo, o jogo será transmitido pelo canal fechado Premiere. Essa plataforma é conhecida por oferecer uma cobertura completa dos jogos do Campeonato Brasileiro, garantindo que os fãs não percam nenhum detalhe. Além disso, é possível acompanhar as atualizações em tempo real por meio de aplicativos de esportes e redes sociais.

Quais são as escalações prováveis para o confronto?

As escalações dos times são sempre um ponto de interesse antes de qualquer partida. Para este jogo, o Juventude, sob o comando do técnico Fábio Matias, deve entrar em campo com a seguinte formação:

Goleiro: Gustavo

Defensores: Ewerthon , Abner , Adriano Martins , Alan Ruschel

, , , Meio-campistas: Giraldo , Jadson , Jean Carlos (Mandaca)

, , (Mandaca) Atacantes: Ênio, Batalla, Gabriel Taliari

Por outro lado, o Vitória, liderado pelo técnico Thiago Carpini, deve escalar:

Goleiro: Lucas Arcanjo

Defensores: Raúl Cáceres , Neris , Lucas Halter , Jamerson

, , , Meio-campistas: Baralhas , Ricardo Ryller , Ronald

, , Atacantes: Wellington Rato, Janderson, Mosquito (ou Matheusinho)

Quem será o árbitro da partida?

A arbitragem é um aspecto crucial em qualquer jogo de futebol, garantindo que as regras sejam seguidas e que o jogo seja justo. Para este confronto, o árbitro principal será Paulo Cesar Zanovelli da Silva, de Minas Gerais. Ele será auxiliado por Naílton Oliveira, do Ceará, e Fernanda Antunes, também de Minas Gerais. O VAR ficará a cargo de Carlos Eduardo Nunes Braga, do Rio de Janeiro, proporcionando suporte tecnológico para decisões mais precisas.

