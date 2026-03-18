O Santos FC entra em campo nesta quarta-feira, 18, com força máxima para enfrentar o Internacional. O confronto, válido pelo Campeonato Brasileiro, marca o retorno de peças fundamentais ao time titular e a reestreia de Lucas Veríssimo.

Liderança de Neymar e mudanças na defesa

A presença de Neymar é o grande trunfo do técnico Juan Pablo Vojvoda para furar a retranca colorada. O craque assume o protagonismo no setor ofensivo, enquanto o zagueiro Lucas Veríssimo reforça a linha defensiva em provável reestreia.

A equipe busca consolidar sua posição na parte de cima da tabela, aproveitando o fator casa na Vila Belmiro. A expectativa é de estádio lotado para apoiar o elenco que conta com o retorno de ídolos e a manutenção da base titular.

Provável escalação do Peixe para o duelo

Com os ajustes realizados nos últimos treinamentos, o time deve ir a campo com uma formação ofensiva, destacando a entrada de Gabigol entre os titulares.

Goleiro: Gabriel Brazão;

Gabriel Brazão; Defesa: Igor Vinicius, Adonís Frías, Lucas Veríssimo e Escobar;

Igor Vinicius, Adonís Frías, Lucas Veríssimo e Escobar; Meio-campo: Oliva, Gabriel Bontempo e Neymar;

Oliva, Gabriel Bontempo e Neymar; Ataque: Barreal, Gabigol e Rony.

Informações sobre a partida na Vila Belmiro