Em um jogo movimentado pela Brasileirão Série A, a Chapecoense mostrou um poder de reação impressionante para buscar um empate por 3 a 3 contra o Coritiba, na noite desta quarta-feira, 11. O time paranaense chegou a ter uma vantagem confortável de dois gols na etapa final, impulsionado por uma grande atuação de Breno Lopes, mas falhas defensivas permitiram que o Verdão do Oeste mantivesse sua invencibilidade em casa.

O duelo entre as equipes, que subiram juntas da Série B, começou estudado, mas logo ganhou contornos de emoção. O Coritiba, mesmo fora de casa, não se intimidou e abriu o placar aos 41 minutos. Lucas Ronier encontrou Breno Lopes com liberdade; o atacante dominou, limpou a marcação e bateu no contrapé do goleiro Léo Vieira.

A resposta da Chapecoense, no entanto, foi imediata e contou com a colaboração da defesa adversária. Aos 45, após um cruzamento de Everton, o zagueiro Tiago Cóser falhou no corte e o goleiro Pedro Morisco saiu mal do gol. A bola sobrou limpa para Walter Clar, que não perdoou e levou o jogo empatado para o intervalo.

O segundo tempo começou com o Coritiba avassalador. Em um intervalo de dois minutos, o time visitante parecia ter decidido a partida. Aos 12 minutos, Breno Lopes aproveitou um rebote na trave após cabeceio de Tinga para fazer o segundo dele e do Coxa. Logo na sequência, aos 13, Pedro Rocha recebeu de Lucas Ronier, girou e bateu rasteiro, ampliando para 3 a 1.

A Chapecoense, contudo, recusou-se a entregar os pontos. A reação começou aos 26 minutos, quando Eduardo Doma subiu mais que a defesa em um escanteio cobrado por Jean Carlos e testou firme para diminuir a desvantagemz

Quando o jogo parecia se encaminhar para uma vitória paranaense, o empate aconteceu aos 44 do segundo tempo. Em um lance infeliz para a defesa do Coritiba, Tiago Cóser e Jacy se chocou dentro da área. A bola sobrou livre para Rubens, que havia entrado na segunda etapa.

O camisa 70 teve frieza, partiu em velocidade e finalizou cruzado, decretando o 3 a 3 e salvando um ponto precioso para os donos da casa.

Com o resultado, a Chapecoense mantém sua sequência sem derrotas em seus domínios, enquanto o Coritiba lamenta ter deixado a vitória escapar nos instantes finais.