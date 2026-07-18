O Fluminense e o Red Bull Bragantino protagonizaram um duelo eletrizante e caótico na noite desta sexta-feira (17), no Maracanã. Em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, as equipes empataram em 1 a 1. O confronto foi marcado por uma postura letal dos visitantes no primeiro tempo, uma expulsão que mudou a dinâmica da etapa final, uma confusão generalizada nos acréscimos e um gol salvador do Tricolor aos 57 minutos do segundo tempo.

Estratégia visitante e o castigo no contra-ataque

A narrativa da primeira etapa foi ditada pela posse de bola inofensiva dos donos da casa contra a organização defensiva do Massa Bruta. O time carioca rodava a bola, mas esbarrava em um bloqueio sólido. Aos 29 minutos, a eficiência visitante cobrou seu preço: após um erro de marcação do Fluminense, Herrera recebeu pela direita, limpou a jogada e cruzou na medida para Eduardo Sasha, de cabeça, abrir o placar. O Tricolor ainda tentou responder antes do intervalo e quase empatou quando Savarino desviou de cabeça e acertou a trave de Tiago Volpi aos 46 minutos.

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Expulsão muda o cenário e aumenta a pressão

O segundo tempo começou com o Bragantino tentando controlar as ações, mas o panorama mudou drasticamente aos 19 minutos. Sant Anna acertou uma cotovelada no rosto de Lucho Acosta e recebeu o cartão vermelho direto. Com um homem a mais, o técnico Luis Zubeldía lançou o Fluminense ao ataque, empilhando atacantes como Canobbio, John Kennedy e Germán Cano. A equipe da casa passou a rondar a área adversária, mas pecava na criatividade do último terço, parando na cera e nas defesas seguras de Volpi.

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Pancadaria, caos e o empate no apagar das luzes

O clima, que já era tenso, explodiu de vez nos acréscimos. Aos 47 minutos, uma disputa no meio-campo entre Canobbio e Lucas Barbosa desencadeou uma confusão generalizada. O saldo da pancadaria foram as expulsões de John Kennedy, pelo Fluminense, e Fabinho, pelo Bragantino, além de uma chuva de cartões amarelos.

Com os ânimos levemente controlados, o árbitro estendeu os acréscimos para 14 minutos. Na base do abafa e do desespero, o Fluminense encurralou o adversário. Aos 57 minutos, a insistência foi recompensada: Canobbio ganhou a jogada pela esquerda e cruzou para a área. O zagueiro Ignácio subiu mais que toda a defesa paulista e testou firme para o fundo das redes. Após checagem do VAR, o gol foi validado, selando o empate heroico e mantendo as duas equipes na disputa acirrada pelas primeiras posições da tabela da competição.

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