O Corinthians tentou as contratações de Alisson, Gerson e Malcom. Nenhuma deu certo. O técnico Dorival Júnior, claro, lamentou as negociações frustradas na última quarta-feira, 28, após a derrota para o Bahia, em jogo disputado na Vila Belmiro, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

A diretoria corintiana admite internamente uma grave dificuldade financeira para reforçar o elenco na qualidade que o treinador esperava. No caso Alisson, o time não se comprometeu a pagar R$ 1 milhão à vista e outros R$ 500 mil no segundo semestre.

“Quando falamos em contratações, nós fomos atrás de Gerson, de Malcom, de jogadores importantes… Só que nós temos que ter consciência, nossa prateleira não é esta. Neste momento, não é esta. Eu gosto de coisas muito boas também”, disse Dorival.