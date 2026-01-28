Em uma noite de reviravoltas e alta intensidade na Vila Viva Sorte, o Bahia mostrou eficiência e resiliência para vencer o Corinthians por 2 a 1, na estreia do Brasileirão 2026. O time da casa chegou a sair na frente e pressionou até o último minuto, inclusive acertando a trave, mas o Tricolor de Aço soube aproveitar as falhas defensivas do adversário para construir o placar ainda no primeiro tempo e segurou o resultado mesmo jogando a reta final com um jogador a menos.
Virada relâmpago define a etapa inicial
A partida começou com o Corinthians tentando impor seu ritmo como mandante. A estratégia surtiu efeito rápido: aos 11 minutos, após uma bela jogada coletiva iniciada por Garro, o jovem Breno Bidon apareceu para tocar na saída do goleiro Ronaldo e abrir o placar. O gol parecia dar tranquilidade ao Timão, que controlava a posse, mas pecava na definição das jogadas, desperdiçando chances de ampliar.
A resposta do Bahia, no entanto, foi letal e expôs a fragilidade defensiva alvinegra. Aos 31 minutos, Gilberto ajeitou e Jean Lucas, com extrema felicidade, acertou um chute de primeira de fora da área, sem chances para Hugo Souza, empatando o confronto com um golaço. O momento psicológico do jogo mudou. O Corinthians sentiu o golpe e, nos minutos finais do primeiro tempo, cedeu a virada. Ademir invadiu a área e foi derrubado pelo goleiro Hugo Souza. Na cobrança, o experiente Willian José não desperdiçou, deslocando o arqueiro e levando a vantagem para o intervalo.
Resistência, trave e drama até o fim
Precisando do resultado, o Corinthians voltou para o segundo tempo com uma postura agressiva, transformando o goleiro Ronaldo em um dos protagonistas da noite. O arqueiro do Bahia operou milagres, salvando finalizações à queima-roupa de Matheus Bidu e Garro. O momento de maior tensão para a torcida tricolor ocorreu aos 61 minutos, quando, após uma blitz na área, a bola sobrou novamente para Breno Bidon, que carimbou o travessão.
O técnico Rogério Ceni tentou renovar o fôlego da equipe com substituições, mas o cenário se complicou drasticamente aos 86 minutos. Michel Araújo, que havia entrado há pouco tempo, acertou o rosto de Raniele e foi expulso direto, deixando o Bahia com dez homens para os oito minutos de acréscimos. Apesar da desvantagem numérica e da pressão desordenada do Corinthians — que alçou bolas na área sem sucesso —, o Bahia ainda teve a chance de matar o jogo em um contra-ataque desperdiçado por Cristian Olivera.
Com o triunfo, o Bahia inicia o campeonato com três pontos fundamentais fora de casa e receberá o Fluminense na próxima rodada. Já o Corinthians, pressionado pela derrota na estreia, buscará a recuperação visitando o Athletico-PR.