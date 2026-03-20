O técnico Dorival Júnior justificou a utilização de uma equipe mista do Corinthians no empate em 0 a 0 contra a Chapecoense, ocorrido na noite de 19 de março de 2026. De acordo com o treinador, a decisão de poupar titulares na Arena Condá foi fundamentada em critérios médicos e fisiológicos para evitar baixas prolongadas no elenco.

Decisão baseada em dados fisiológicos

Dorival afirmou que não poderia ser “irresponsável” ao ignorar os relatórios do departamento de saúde. O técnico destacou que atletas com alto nível de desgaste corriam risco real de sofrer lesões com tempo de recuperação superior a três semanas.

A comissão técnica utiliza monitoramento em tempo real para identificar quem atingiu o limite físico. A estratégia prioriza a manutenção da saúde dos jogadores em meio ao calendário apertado da temporada de 2026, evitando perdas definitivas de peças-chave em momentos decisivos.

Os jogadores preservados e o retorno de Yuri Alberto

Para o confronto válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, nomes importantes foram preservados pela fisiologia e sequer iniciaram a partida:

Memphis Depay (atacante);

(atacante); Gabriel Paulista (zagueiro);

(zagueiro); André Carrillo (meio-campista);

(meio-campista); Kaio César (atacante).

Por outro lado, a partida marcou o retorno de Yuri Alberto. O centroavante voltou aos gramados após um mês de ausência devido a uma lesão na coxa direita, tornando-se uma opção importante para a sequência da competição.

Situação do Corinthians no Brasileirão

O empate sem gols manteve o Corinthians em uma sequência de seis partidas sem vitória na temporada. Atualmente, o clube ocupa a 9ª posição na tabela, com 9 pontos conquistados em sete jogos disputados.