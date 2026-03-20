A Chapecoense e o Corinthians protagonizaram o primeiro empate sem gols do Campeonato Brasileiro de 2026. Em partida disputada na noite desta quinta-feira, 19, na Arena Condá, em Chapecó, as equipes travaram um duelo equilibrado pela sétima rodada da competição. Apesar da movimentação e das chances criadas, a falta de pontaria e as atuações inspiradas dos goleiros Léo Vieira e Hugo Souza mantiveram o placar inalterado, prolongando o jejum de vitórias do time paulista no torneio.

Trave e defesas marcam primeiro tempo

A etapa inicial começou com o Corinthians tentando impor seu ritmo, mesmo atuando fora de casa. Aos 13 minutos, André teve a primeira grande oportunidade ao bater colocado, mas parou em defesa firme de Léo Vieira. A resposta dos donos da casa esbarrava na forte marcação alvinegra. O momento de maior tensão, no entanto, veio dos pés de Garro. Aos 28 minutos, o meia argentino cobrou falta com maestria e carimbou o travessão da equipe catarinense, quase abrindo o placar. A Chapecoense tentou responder com Marcinho, que isolou uma boa chance na entrada da área nos minutos finais.

Goleiros garantem o placar zerado

Na volta do intervalo, o panorama seguiu aberto, com os dois times buscando o gol da vitória. Foi então que os goleiros assumiram o protagonismo absoluto da narrativa. Aos 9 minutos, Jean Carlos, que havia acabado de entrar, soltou uma bomba de canhota e obrigou Hugo Souza a voar para fazer uma defesa espetacular. Pouco depois, aos 12, foi a vez de Léo Vieira brilhar novamente ao espalmar um chute forte de Yuri Alberto. A Chapecoense ainda assustou em cabeçada de Meritão e em finalização de Rubens, ambas paradas pelo arqueiro corintiano.

Sem conseguir furar os bloqueios defensivos, as equipes se contentaram com a igualdade. Com o resultado, o Corinthians chega ao quarto jogo sem vitória e estaciona na nona colocação, enquanto a Chapecoense mantém sua invencibilidade como mandante, mas segue na 14ª posição. Na próxima rodada, o Timão recebe o Flamengo em Itaquera, e a equipe catarinense visita o Internacional.