O técnico Cuca iniciou oficialmente a sua quarta passagem pelo Santos com um empate sem gols contra o Cruzeiro no último domingo, 22, em Belo Horizonte, e terá agora dez dias livres de trabalho até a próxima partida da equipe, diante do Remo, no dia 2 de abril, na Vila Belmiro.

PLACAR apurou que o “pacote” para a contratação do novo treinador e sua comissão – formada pelo auxiliar Cuquinha e o preparador físico Omar Feitosa – custará cerca de R$ 1,5 milhão mensais ao clube, valor próximo ao que era pago a Juan Pablo Vojvoda e os outros cinco profissionais que o acompanhavam.

Além disso, pesou a favor da volta de Cuca o aceite para um vínculo curto, até dezembro, e uma multa rescisória considerada baixa: de três salários.

Apresentado na última sexta-feira, 20, causou estranheza o fato de o anúncio do acordo ter sido feito horas depois da saída de Vojvoda.

A demissão do treinador argentino foi oficializada pouco depois da meia-noite da última quinta, 19, pelo gerente de comunicação Wagner Vilaron, sob a alegação de que o presidente Marcelo Teixeira, presente ao camarote do estádio na derrota por 2 a 1 para o Internacional, havia viajado para o Paraguai para acompanhar o sorteio da Copa Sul-Americana, e o executivo de futebol Alexandre Mattos estava suspenso pelo STJD. Às 8h da manhã em ponto, Cuca já era oficializado nas redes sociais do clube.

O novo técnico santista negou ter aberto conversas antes da saída de Vojvoda, de quem diz ser muito amigo e manter conversas. Em sua defesa, ele ainda explicou que já estava praticamente dormindo quando recebeu a ligação de Mattos e acordou o retorno sem sequer discutir os termos do contrato.

“Eu estava assistindo ao jogo na quarta-feira, não assisto a um jogo só, fico um pouco em um, um pouco em outro, vendo diversos jogos que estavam passando. Quando acabou eu escovei o dente, estava praticamente dormindo quando o Alexandre me ligou. Eu perguntei se o Vojvoda tinha saído, ele disse que sim. Ele me perguntou se eu viria, eu disse que sim, não falamos em valores, nada. Disse que amanhã eu arrumava minhas coisas, me organizo e sexta-feira estou aí. Antes disso não falei com ninguém nunca, até porque não faço esse tipo de coisa, e sou acima de tudo muito amigo do Vojvoda, com quem conversei ontem, e sempre conversamos diretamente”, disse na ocasião.