O Cruzeiro recebe o Vasco neste domingo, 15, às 20h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte. A partida é válida pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro e coloca frente a frente duas equipes que lutam para se afastar da zona de rebaixamento neste início de competição.

Pressão no Mineirão e busca pela primeira vitória

A situação da equipe mineira é delicada. Sob o comando do técnico Tite, a Raposa amarga a 20ª e última colocação na tabela, com apenas dois pontos somados. Sem vencer até aqui no torneio, com uma campanha de dois empates e três derrotas, o time da casa precisa dar uma resposta imediata à sua torcida.

O treinador admitiu o incômodo com a péssima campanha e a necessidade de uma reação para que a situação não se torne irreversível. A sequência de jogos em casa é vista como crucial para uma recuperação, já que uma nova derrota pode tornar a posição da comissão técnica insustentável diante da insatisfação das arquibancadas.

Vasco tenta embalar para respirar na tabela

Do outro lado, o Cruzmaltino, dirigido por Renato Gaúcho, chega com um leve alívio e confiança renovada. Ocupando a 15ª posição com quatro pontos, a equipe carioca busca pontuar fora de casa para se distanciar do Z-4.

A vitória de virada sobre o então líder Palmeiras na rodada anterior deu novo ânimo ao elenco, que conseguiu deixar a lanterna da competição. O treinador busca aproveitar o momento positivo e a instabilidade do adversário para engatar uma sequência de bons resultados.

Onde assistir e detalhes da partida

Os torcedores poderão acompanhar o confronto ao vivo por diversas plataformas: na TV aberta pela Record, no pay-per-view pelo Premiere, em streaming gratuito pela CazéTV no YouTube.