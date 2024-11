Cruzeiro x Flamengo: horário, onde assistir e prováveis escalações

O embate entre Cruzeiro e Flamengo é sempre aguardado com grande expectativa pelos torcedores, principalmente em uma etapa decisiva do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro busca firmar sua posição na tabela, enquanto o Flamengo, após uma vitória significativa na Copa do Brasil, tenta recuperar pontos no campeonato nacional, após um empate com o Internacional.

Este confronto da 32ª rodada acontece no Estádio Independência, com o Cruzeiro confiante, quase com seu elenco completo, exceto por algumas suspensões. O Flamengo, envolvido em múltiplas competições, precisará administrar eficientemente seus recursos para garantir um bom resultado fora de casa.

Como assistir Cruzeiro x Flamengo?

Os fãs de futebol poderão assistir ao confronto ao vivo pela transmissão do Premiere. Além disso, é possível acompanhar todos os lances e emoções em Tempo Real através do site ge, garantindo que nenhum detalhe passe despercebido.

Escalações Possíveis

O Cruzeiro, sob o comando de Fernando Diniz, entrará com força total. Após ser absolvido pelo STJD, o zagueiro João Marcelo está confirmado na defesa ao lado de Lucas Villalba. A ausência será de Rafa Silva, suspenso, mas a formação da última partida da Copa Sul-Americana contra o Lanús deve ser mantida.

Provável escalação: Cássio; William, João Marcelo, Lucas Villalba e Marlon; Walace, Lucas Romero, Matheus Henrique e Matheus Pereira; Gabriel Veron e Kaio Jorge.

Desfalques: Rafa Silva (suspenso) e Juan Dinenno (lesionado)

Pendurados: Barreal, Cássio, Gabriel Veron, Kaiki, Kaio Jorge, Matheus Pereira, Peralta, Rafa Silva, Ramiro, Vitinho, Walace e Zé Ivaldo.

O Flamengo, liderado por Filipe Luís, enfrentará a ausência de jogadores em recuperação no Rio. Com apenas um treino com o elenco completo, o técnico formou a defesa com David Luiz e Fabrício Bruno, enquanto o ataque contará com o trio Plata, Bruno Henrique e Matheus Gonçalves.

Provável escalação : Rossi, Varela, David Luiz, Fabrício Bruno, Ayrton Lucas; Allan, Pulgar, Alcaraz; Plata, Bruno Henrique e Matheus Gonçalves.

: Rossi, Varela, David Luiz, Fabrício Bruno, Ayrton Lucas; Allan, Pulgar, Alcaraz; Plata, Bruno Henrique e Matheus Gonçalves. Desfalques: Gabi, Arrasca, Gerson, Ortiz e Wesley (tratamento), Cebolinha (tornozelo), Viña (joelho), Pedro (joelho), Luiz Araújo (joelho), De la Cruz (coxa), Carlinhos (coxa).

Pendurados: Allan, Carlinhos, Erick Pulgar, Gabriel, Gerson, Léo Ortiz.

Arbitragem

Gustavo Ervino Bauermann (SC) será o árbitro principal da partida, com assistência de Alex dos Santos (SC) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS). No VAR, Thiago Duarte Peixoto (SP) auxiliará na revisão de lances duvidosos.

Cruzeiro e Flamengo prometem proporcionar um espetáculo de alto nível para seus torcedores, refletindo o espírito competitivo e a tradição desses clubes no futebol brasileiro.