Cruzeiro x Criciúma: horário, escalações e onde assistir

O embate entre Cruzeiro e Criciúma promete agitar o Mineirão neste sábado, 9, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ambas as equipes chegam pressionadas: o Cruzeiro, comandado por Fernando Diniz, busca recuperação após derrota para o Flamengo, enquanto o Criciúma luta para se afastar do risco de rebaixamento.

A situação do Cruzeiro na tabela exige uma reação rápida, tornando essa partida crucial. O Criciúma, também em condição crítica, vê nesse confronto uma chance de somar pontos vitais nesta fase decisiva do campeonato.

Transmissão ao Vivo de Cruzeiro vs Criciúma

Os fãs do futebol poderão assistir ao jogo no canal Premiere, que transmitirá a partida para todo o Brasil a partir das 19h, horário de Brasília, direto do Mineirão.

O Que Esperar de Cruzeiro e Criciúma?

Este será o 20º duelo entre Cruzeiro e Criciúma. O histórico favorece o time mineiro com 11 vitórias em 19 encontros anteriores, segundo dados do portal Ogol. Apesar do favoritismo, a atual dinâmica do campeonato pode trazer surpresas e um equilíbrio maior na disputa.

Cássio; William, João Marcelo, Lucas Villalba e Marlon; Walace, Lucas Romero, Matheus Henrique e Matheus Pereira; Gabriel Veron e Kaio Jorge.

O Cruzeiro buscará mostrar uma resposta ofensiva sob a pressão de sua recente derrota e a nova liderança de Fernando Diniz. Já o Criciúma, liderado por Cláudio Tencati, deve adotar uma estratégia cautelosa para consolidar uma melhora em sua campanha e evitar ameaças de rebaixamento.

Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Tobias e Trauco (Fellipe Mateus); Barreto, Newton, Marcelo Hermes e Matheusinho; Allano e Bolasie (Pedro Rocha).

Desfalques e Retornos

No Cruzeiro, Juan Dinenno permanece afastado devido a lesão, mas Rafa Silva retorna após cumprir suspensão. Doze jogadores estão sob risco de uma suspensão, fator que pode afetar as decisões durante o jogo.

Por parte do Criciúma, Filipe Vizeu está ausente por suspensão, o que exigirá ajustes táticos por Cláudio Tencati para enfrentar o desafio fora de casa.

Possíveis Consequências para a Classificação

O resultado desta partida pode impactar significativamente a tabela do Campeonato Brasileiro. Para o Cruzeiro, só a vitória mantém vivas as esperanças de ingresso no G6 e uma possível vaga em competições continentais. Já para o Criciúma, qualquer ponto conquistado contribuirá na corrida para afastar o fantasma do rebaixamento, consolidando maior tranquilidade nas rodadas finais.