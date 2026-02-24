Nesta quarta-feira, 25, o Cruzeiro recebe o Corinthians no Mineirão, em Belo Horizonte, para um duelo decisivo válido pela 4ª rodada do Brasileirão Série A de 2026. A bola rola às 20h (de Brasília) em um confronto que coloca frente a frente dois gigantes do futebol nacional vivendo realidades distintas neste início de competição.

Cruzeiro: Pressão sob o comando de Tite

O início de temporada do time celeste acendeu o sinal de alerta na Toca da Raposa. Sob o comando do técnico Tite, contratado para liderar o projeto em 2026, o Cruzeiro amarga a 20ª colocação na tabela, segurando a lanterna do campeonato com apenas um ponto conquistado. A campanha de duas derrotas e um empate até aqui gera uma pressão imensa por resultados imediatos.

Jogando em casa, a equipe mineira precisa transformar a atmosfera do Mineirão em um trunfo para superar a má fase. A busca é pela primeira vitória na competição, passo essencial não apenas para somar pontos e sair do Z4, mas para recuperar a confiança do elenco e da torcida, afastando o fantasma da crise logo nas rodadas iniciais.

Corinthians: Organização e olho no G4

Em contrapartida, o Corinthians chega a Minas Gerais vivendo um momento de maior estabilidade. Ocupando a 5ª posição com seis pontos, a equipe dirigida por Dorival Júnior faz uma campanha sólida, somando duas vitórias e apenas uma derrota em três jogos. O time demonstra organização tática e eficiência, características marcantes dos trabalhos de seu treinador, que assumiu o comando em 2025.

Para o Timão, o jogo representa a oportunidade de se consolidar no pelotão de frente e, dependendo de outros resultados, ingressar no G4. A estratégia deve passar por explorar o nervosismo do adversário, mantendo a posse de bola e buscando a letalidade nos contra-ataques para voltar para São Paulo com um resultado positivo.

Onde assistir a Cruzeiro x Corinthians

O duelo promete ser tenso e disputado. Para os torcedores que desejam acompanhar cada lance do jogo, a transmissão será feita pelo Premiere para todo o Brasil.