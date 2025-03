Cruzeiro e Mirassol se enfrentam no Brasileirão 2025: Onde assistir ao jogo ao vivo

O início do Brasileirão 2025 traz um confronto interessante entre Cruzeiro e Mirassol, que se enfrentam no Mineirão. Este jogo marca a primeira rodada do campeonato, prometendo emoções para os torcedores de ambas as equipes. O Cruzeiro, que terminou a última temporada na nona posição, busca melhorar seu desempenho com novos reforços. Já o Mirassol, recém-promovido à Série A, quer garantir sua permanência na elite do futebol brasileiro.

A partida está marcada para o dia 29 de março, às 18h30, no horário de Brasília. Os torcedores poderão acompanhar o jogo ao vivo pelo Prime Video, que fará a transmissão exclusiva do evento. Com a expectativa de um grande público no Mineirão, as duas equipes prometem um duelo acirrado em busca dos primeiros pontos no campeonato.

Jogadores do Mirassol – Fonte: Instagram/@mirassolfc

Como são as novidades do Cruzeiro para 2025?

O Cruzeiro chega para a temporada 2025 com um elenco reforçado e ambições renovadas. Após um desempenho mediano no último Brasileirão, o clube mineiro investiu em contratações de peso para fortalecer seu plantel. Entre os novos nomes estão Gabigol, Dudu, Fágner, Yannick Bolasie e Fabrício Bruno. Além disso, o comando técnico ficou a cargo de Leonardo Jardim, treinador com experiência internacional.

Com essas adições, o Cruzeiro espera não apenas melhorar sua posição na tabela, mas também brigar por títulos. A presença de jogadores experientes e talentosos é vista como um diferencial para a equipe, que busca retomar os dias de glória no cenário nacional.

Como o Mirassol se preparou para a Série A?

O Mirassol, vice-campeão da Série B em 2024, estreia na Série A com o objetivo de se manter entre os principais clubes do país. Para isso, a equipe paulista apostou em jogadores experientes e conhecidos no cenário nacional. Entre os destaques estão os goleiros Alex Muralha e Walter, além dos defensores Reinaldo e David Braz. No ataque, nomes como Clayson e Léo Gamalho prometem levar perigo às defesas adversárias.

O técnico Rafael Guanaes tem a missão de integrar esses jogadores ao elenco e criar uma equipe competitiva. A expectativa é que o Mirassol consiga surpreender e garantir sua permanência na Série A, consolidando-se como uma força emergente no futebol paulista.

Quais são as prováveis escalações para o jogo?

Para o confronto no Mineirão, as equipes devem entrar em campo com formações que refletem suas estratégias e objetivos para a temporada. O Cruzeiro, sob o comando de Leonardo Jardim, deve escalar Cássio; William, Jonathan Jesus, Fabrício Bruno e Villalba; Lucas Romero, Matheus Henrique e Matheus Pereira (ou Wanderson); Dudu, Kaio Jorge e Gabigol.

Já o Mirassol, dirigido por Rafael Guanaes, deve contar com Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Alan Empereur e Reinaldo; Danielzinho e Neto Moura; Clayson, Gabriel e Chico; Iury Castilho. Ambas as equipes buscam iniciar o campeonato com o pé direito, o que promete um jogo disputado e emocionante.

