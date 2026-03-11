O reencontro do técnico Leonardo Jardim, do Flamengo, com o Cruzeiro promete ser cercado por tensões. Nesta quarta-feira, 11, integrantes da Caravana Celeste publicada nas redes sociais uma nota de R$ 100 falsa, impressa para provocar o antigo comandante da equipe. Termos como “mercenário”, “ele gosta de dinheiro”, “oportunista” e “sabor ingratidão” também fazem parte do protesto.

“A Caravana Celeste já está no Rio de Janeiro e pagaremos na mesma moeda”, disse o grupo de torcedores no Instagram.

O duelo entre Flamengo e Cruzeiro acontece nesta quarta, 11, às 21h30 (de Brasília), válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, é cercado por enorme tensão.

Leonardo Jardim passou a ser alvo de críticas de torcedores do Cruzeiro por conta de antigas declarações prometendo que só treinaria o clube mineiro enquanto estivesse no futebol brasileiro. “No Brasil, eu só vou treinar o Cruzeiro. Isso é que é uma verdadeira notícia. Não vou treinar outro clube no Brasil”, garantiu o técnico na ocasião.