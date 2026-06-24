O Criciúma mostrou sua força fora de casa e venceu o América-MG por 1 a 0 na noite desta terça-feira (23), no estádio Independência. Em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, o Tigre contou com um golaço de letra do zagueiro César Martins para garantir os três pontos. O resultado amplia a série invicta dos catarinenses para nove jogos, enquanto o Coelho amarga sua décima derrota e permanece afundado na última posição da competição.

Golaço de letra coroa superioridade inicial

O jogo começou com o time visitante ditando o ritmo e controlando a posse de bola. Logo aos 9 minutos, o goleiro americano William precisou fazer uma defesaça para evitar o gol de cabeça de César Martins após cobrança de falta do venezuelano Otero. O América tentou responder e chegou a balançar as redes com Segovinha aos 24 minutos, mas o lance foi rapidamente anulado por impedimento. A insistência e o volume de jogo catarinense foram recompensados aos 30 minutos com uma verdadeira pintura: o zagueiro César Martins recebeu passe dentro da área e, mostrando categoria de centroavante, finalizou de letra para abrir o placar em Belo Horizonte. Antes do intervalo, o Criciúma quase ampliou após um erro na saída de bola de Everton Brito, mas Waguininho finalizou à direita do gol.

Pressão esbarra na trave e em defesas cruciais

Na segunda etapa, o cenário mudou. O América-MG, precisando desesperadamente do resultado para tentar sair da lanterna, partiu para o ataque. No entanto, o Criciúma continuou perigoso nos contragolpes e quase marcou aos 7 minutos, quando William fez mais um milagre em cabeçada de Willean Lepo. Nos minutos finais, o técnico do Coelho lançou o time para o abafa, protagonizando o momento de maior tensão do jogo aos 40 minutos: Yago emendou um lindo voleio na grande área que explodiu no travessão. No rebote, Paulo Victor cabeceou firme, mas o goleiro Airton fez a defesa salvadora que garantiu a vitória visitante. Com o revés, o América-MG segue na 20ª colocação da Série B e buscará a reabilitação na próxima rodada visitando o Operário-PR. Já o embalado Criciúma, que se consolida na parte de cima da tabela, volta a campo para receber o São Bernardo.