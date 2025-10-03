CRB x Avaí: onde assistir, horário e informações

Em confronto direto no meio da tabela, equipes com os mesmos 40 pontos se enfrentam em Maceió buscando regularidade na reta final

A 30ª rodada do Brasileiro Série B de 2025 reserva um confronto direto por posições no meio da tabela. Nesta sexta-feira, 3 de outubro, o CRB recebe o Avaí no estádio Rei Pelé, em Maceió, a partir das 21h35 (de Brasília).

Ambas as equipes somam 40 pontos e buscam uma vitória para ganhar fôlego e se afastar da irregularidade.

Como chegam CRB e Avaí

Atuando em casa, o CRB entra em campo como o 10º colocado. A equipe alagoana soma 40 pontos, com uma campanha de 12 vitórias, quatro empates e 13 derrotas. O grande desafio do time tem sido a falta de consistência, como mostram os resultados recentes: nos últimos cinco jogos, foram três derrotas e duas vitórias.

Logo atrás na classificação, o Avaí ocupa a 11ª posição, também com 40 pontos, mas com uma campanha de 10 vitórias, 10 empates e nove derrotas. A equipe catarinense vive um momento similar de instabilidade.

Nas últimas cinco partidas, somou duas vitórias, um empate e duas derrotas, vindo de um resultado negativo na rodada anterior. Para o Leão da Ilha, o jogo em Maceió é a chance de ultrapassar um adversário direto e encontrar a regularidade.

Onde assistir CRB x Avaí ao vivo

A partida terá ampla cobertura na TV e na internet. Os torcedores poderão acompanhar o confronto pela RedeTV! (TV aberta). Além disso, o jogo será transmitido pela ESPN (TV por assinatura) e pelo serviço de streaming Disney+.

