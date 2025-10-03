Coritiba x Botafogo-SP: onde assistir, horário e escalações

Em confronto de opostos na tabela, Coxa busca se firmar no G-4 contra Pantera desesperado na zona de rebaixamento no Couto Pereira.
Nesta sexta-feira, 3, o estádio Couto Pereira será palco de duelo de extremos pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A partir das 21h30 (de Brasília), o Coritiba, vice-líder da competição, recebe o Botafogo-SP, que luta contra o rebaixamento.
Jogando em casa, o Coritiba entra em campo como favorito e com a chance de assumir a liderança isolada da Série B. Ocupando a segunda posição com 50 pontos, a equipe paranaense tem uma campanha sólida de 14 vitórias, 8 empates e 7 derrotas.
Uma vitória é fundamental para o Coxa se consolidar no G-4 e se aproximar do acesso. Recentemente, o time encerrou uma sequência de três jogos sem vencer ao bater o Avaí, mas a forma recente ainda inspira cuidados.
Do outro lado, a situação do Botafogo-SP é dramática. Na 18ª colocação com apenas 29 pontos, o time de Ribeirão Preto está afundado na zona de rebaixamento e precisa de um resultado positivo.
Provável Coritiba: Pedro Morisco; Zeca, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Wallisson, Sebastián Gómez e Josué; Clayson, Iury Castilho e Gustavo Coutinho.
Provável Botafogo-SP: Victor Souza; Jeferson, Edson, Vilar e Gabriel Risso; Gabriel Bispo, Matheus Barbosa, Alejo Dramisino e Marquinho; Jefferson Nem e Léo Gamalho.
O confronto entre Coritiba e Botafogo-SP promete ser tenso, com um time buscando confirmar seu favoritismo para subir e outro jogando pela sobrevivência na competição. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN e pelo serviço de streaming Disney+.
A bola rola às 21h30 (de Brasília) no Couto Pereira.
