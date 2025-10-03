  • Escudo Atlético-MG
  • Escudo Bahia
  • Escudo Botafogo
  • Escudo Ceará
  • Escudo Corinthians
  • Escudo Cruzeiro
  • Escudo Flamengo
  • Escudo Fluminense
  • Escudo Fortaleza
  • Escudo Grêmio
  • Escudo Internacional
  • Escudo Juventude
  • Escudo Mirassol
  • Escudo Palmeiras
  • Escudo RB Bragantino
  • Escudo Santos
  • Escudo São Paulo
  • Escudo Sport
  • Escudo Vasco
  • Escudo Vitória

Brasileirão

Coritiba x Botafogo-SP: onde assistir, horário e escalações

Em confronto de opostos na tabela, Coxa busca se firmar no G-4 contra Pantera desesperado na zona de rebaixamento no Couto Pereira.

Publicado por: Minuto a Minuto em 03/10/2025 às 16:33 - Atualizado em 03/10/2025 às 17:31
Coritiba x Botafogo-SP: onde assistir, horário e escalações
Maicon reencontrou boa fase no Coritiba - Divulgação / Instagram

Nesta sexta-feira, 3, o estádio Couto Pereira será palco de duelo de extremos pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A partir das 21h30 (de Brasília), o Coritiba, vice-líder da competição, recebe o Botafogo-SP, que luta contra o rebaixamento.

PLACAR agora está nas bancas e em todas as telas. Assine a revista digital

Como chegam as equipes

Jogando em casa, o Coritiba entra em campo como favorito e com a chance de assumir a liderança isolada da Série B. Ocupando a segunda posição com 50 pontos, a equipe paranaense tem uma campanha sólida de 14 vitórias, 8 empates e 7 derrotas.

Uma vitória é fundamental para o Coxa se consolidar no G-4 e se aproximar do acesso. Recentemente, o time encerrou uma sequência de três jogos sem vencer ao bater o Avaí, mas a forma recente ainda inspira cuidados.

Do outro lado, a situação do Botafogo-SP é dramática. Na 18ª colocação com apenas 29 pontos, o time de Ribeirão Preto está afundado na zona de rebaixamento e precisa de um resultado positivo.

Prováveis escalações e desfalques

Provável Coritiba: Pedro Morisco; Zeca, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Wallisson, Sebastián Gómez e Josué; Clayson, Iury Castilho e Gustavo Coutinho.

Provável Botafogo-SP: Victor Souza; Jeferson, Edson, Vilar e Gabriel Risso; Gabriel Bispo, Matheus Barbosa, Alejo Dramisino e Marquinho; Jefferson Nem e Léo Gamalho.

Onde assistir

O confronto entre Coritiba e Botafogo-SP promete ser tenso, com um time buscando confirmar seu favoritismo para subir e outro jogando pela sobrevivência na competição. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN e pelo serviço de streaming Disney+.

A bola rola às 21h30 (de Brasília) no Couto Pereira.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Descrição para SEO
Leia outras notícias LEIA MAIS
Descrição para SEO
Notícias mais lidas MAIS LIDAS
Mais lidas

Brasileirão em janeiro: as mudanças da CBF para o novo calendário do futebol

Mais lidas

Série C e Série D: entenda os novos formatos das competições

Mais lidas

Copa do Brasil: como será a nova versão do torneio em 2026

Mais lidas

Mundial sub-20: do que a seleção brasileira precisa para se classificar

Mais lidas

Quais os desfalques e dúvidas de Ancelotti para convocar seleção brasileira?

Baixar o aplicativo Placar

Baixe nosso aplicativo

Uma frase para descrever motivos para baixar nosso aplicativo

Baixe nosso app