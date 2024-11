Corinthians x Vasco: horário, escalações e onde assistir

Neste domingo, 24, às 16h, a Neo Química Arena será palco do confronto crucial entre Corinthians e Vasco, pela 35ª rodada do Brasileirão Série A. As duas equipes estão na disputa acirrada por uma vaga na prestigiada Copa Libertadores 2025. O Corinthians chega com a moral elevada, após cinco jogos sem perder. Já o Vasco busca voltar ao caminho das vitórias depois de resultados desfavoráveis.

O atual momento das equipes destaca o contraste entre elas. O Corinthians vem embalado por uma sequência de vitórias e quer assegurar sua classificação para o torneio continental. Em contraponto, o Vasco precisa desesperadamente de uma vitória para permanecer na briga e se aproximar dos líderes da competição.

Onde Assistir Corinthians vs. Vasco?

A partida entre Corinthians e Vasco será transmitida ao vivo na TV aberta pela Globo e pelo sistema pay-per-view no Premiere. Para os residentes nos Estados Unidos e Canadá, opções como Globo TV Internacional e Fanatiz estão disponíveis. A transmissão ocorre às 16h, horário de Brasília.

Histórico de Encontros

De acordo com o portal de estatísticas oGol, este será o 105º confronto entre Corinthians e Vasco. Historicamente, o Corinthians leva vantagem com 46 vitórias comparadas às 25 do Vasco, além de 33 empates. O retrospecto favorável ao time paulista adiciona uma camada de expectativa ao confronto, que promete ser repleto de emoções.

Desfalques Importantes

O Corinthians terá ausências notáveis, incluindo Memphis Depay, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Yuri Alberto, que pode não jogar devido a dores musculares. No Vasco, Mateus Carvalho está suspenso pelo acúmulo de cartões, e Adson, David e Estrella seguem fora por lesão.