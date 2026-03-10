O Corinthians entra em campo nesta quarta-feira, 11, às 21h30 (de Brasília), para enfrentar o Coritiba. A partida, válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo.

Como chegam as equipes

Sob o comando do técnico Dorival Júnior, o time paulista faz um início de campanha promissor e ocupa a terceira colocação, com sete pontos. Após a eliminação no Campeonato Paulista, a equipe teve um período de quase duas semanas sem jogos. Esse intervalo permitiu à comissão técnica recuperar jogadores importantes que estavam no departamento médico, como o atacante Yuri Alberto e o meia Kaio César. Uma vitória em casa é considerada fundamental para o clube se consolidar no G-4 e não se distanciar dos líderes.

Do outro lado, o esquadrão paranaense, dirigido por Fernando Seabra, busca maior regularidade na competição. Atualmente na 12ª posição, com quatro pontos, o time tenta se afastar da parte inferior da tabela. Para o desafio na capital paulista, o treinador terá o desfalque do meio-campista Josué, suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). A estratégia dos visitantes deve focar em uma defesa sólida e na eficiência dos contra-ataques para surpreender os donos da casa.

Onde assistir

O confronto terá transmissão ao vivo pela TV Globo, na TV aberta, e pelo Premiere, no pay-per-view. Os torcedores também podem acompanhar a partida via streaming pelo Globoplay.