Corinthians tem mais de 40 mil torcedores em casa há 4 meses; veja números

O apoio da apaixonada torcida do Corinthians tem sido um dos pilares fundamentais para o clube nesta temporada. Localizada em Itaquera, a Neo Química Arena tem consistentemente recebido mais de 40 mil torcedores, mostrando o forte laço entre a equipe e seus seguidores fanáticos.

Recentemente, o Corinthians alcançou a impressionante marca de 15 jogos seguidos com público superior a 40 mil pessoas. A menor presença foi registrada no dia 4 de julho, com 37.689 espectadores na vitória contra o Vitória, confirmando que, mesmo quando há uma pequena queda, o apoio da torcida não diminui significativamente.

Impacto da torcida

A presença maciça dos torcedores funciona como um combustível emocional para os jogadores e é crucial economicamente para o clube. Com uma média de 43.191 pagantes por jogo, o Corinthians se destaca no Campeonato Brasileiro nesse aspecto, ficando atrás apenas do Flamengo, que mantém uma média de 50.288 espectadores.

O constante apoio dos torcedores coloca o Corinthians no topo entre clubes como São Paulo, Bahia e Palmeiras. Esse comprometimento mantém a moral dos jogadores elevada e transforma o estádio em um verdadeiro caldeirão nos jogos em casa.

Desafios da alta ocupação

A última queda significativa de público aconteceu em um jogo da Copa Sul-Americana contra o Nacional do Paraguai, com 32.246 torcedores. Este número foi influenciado por horários pouco convenientes e aumento nos preços dos ingressos.

Apesar disso, a capacidade de atrair multidões reflete a estratégia do clube em manter ingressos acessíveis, oferecendo uma experiência desejável de assistir aos jogos ao vivo, fortalecendo o vínculo entre equipe e torcida.

Presente e futuro

O Corinthians ocupa atualmente a 11ª posição no Campeonato Brasileiro, com 41 pontos, e almeja se distanciar da zona de rebaixamento com o apoio fervoroso de sua torcida. Espera-se que os próximos jogos continuem a ter casa cheia, impulsionando o time em busca de vagas em competições internacionais.

16/7 – Corinthians 2 x 1 Criciúma – 42.965 pagantes

25/7 – Corinthians 2 x 2 Grêmio – 45.184 pagantes

31/7 – Corinthians 0 x 0 Grêmio – 43.014 pagantes

4/8 – Corinthians 1 x 1 Juventude – 43.947 pagantes

Com ingressos esgotados para jogos futuros, como contra o Cruzeiro, fica claro que a Fiel Torcida continuará a apoiar o clube intensamente até o término da temporada.