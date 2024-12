Corinthians tem 77% de chance de conseguir vaga para a Libertadores

A dramática vitória do Corinthians por 4 a 2 contra o Criciúma, no estádio adversário, tornou-se um ponto de virada crucial na temporada do Campeonato Brasileiro. Este triunfo elevou as chances dos paulistas para 76,8% na corrida por uma vaga na próxima Copa Libertadores da América, segundo dados do banco de estatísticas Opta.

Além dessa vitória, o clube foi beneficiado pelo título do Botafogo sobre o Atlético-MG na final da Libertadores em Buenos Aires. Com o Botafogo liderando o Brasileirão, uma vaga extra para o torneio continental de 2025 foi aberta, formando uma classificação de G-8.

Disputa Acirrada por um Lugar na Libertadores

O Corinthians ocupa o oitavo lugar, empatado em pontos com o Bahia, que está na sétima posição. Ambas as equipes somam 50 pontos e compartilham as mesmas chances de 76,8% para se qualificarem para a Libertadores. O confronto direto entre eles na Neo Química Arena, na próxima rodada, será crucial para determinar quem assegurará ao menos a sétima colocação e uma vaga no prestigiado torneio.

Este duelo é decisivo, funcionando como uma “final” para ambos os clubes. Participar da Libertadores não só aumenta a exposição internacional, mas também garante receitas fundamentais e a chance de atrair novos talentos.

Desafios no Fundo da Tabela

Na parte de baixo da classificação, o Criciúma, após a derrota para o Corinthians, viu suas chances de rebaixamento crescerem para 85,9%. Na 17ª posição com 38 pontos, o time precisa desesperadamente de vitórias para evitar a queda. Já o Fluminense, sem ainda ter jogado nesta rodada, encara um risco de rebaixamento de 28,4%.

O Red Bull Bragantino, na 18ª colocação, também está sob ameaça, com 65% de chances de descenso. Com o campeonato se aproximando do fim, cada jogo se torna crucial tanto na disputa por vagas na Libertadores quanto na luta contra o rebaixamento.

Perspectivas para o Campeonato Brasileiro

À medida que nos aproximamos das rodadas finais do Campeonato Brasileiro 2024, a tensão aumenta em ambas as extremidades da tabela. Uma vitória do Corinthians sobre o Bahia não só garantiria a vaga na Libertadores, mas também marcaria um retorno triunfante ao cenário internacional para o clube e sua torcida. Enquanto isso, para Criciúma e outros ameaçados de rebaixamento, cada partida é uma batalha pela permanência na elite do futebol brasileiro.

A imprevisibilidade do futebol brasileiro continua a manter torcedores e jogadores em alerta até o último apito. A atual temporada do Brasileirão ilustra perfeitamente como o esporte combina emoção, estratégia e incerteza a cada jogo.