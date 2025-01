Corinthians oficializa renovação com Ángel Romero

Ángel Romero segue no Corinthians! O Timão oficializou a renovação de contrato com o ídolo paraguaio nesta quarta-feira, 8, no CT Dr. Joaquim Grava. O novo vínculo tem duração de uma temporada, até 31 de dezembro de 2025.

“Todo mundo sabe o carinho que tenho pelo clube e tudo o que vivi aqui. Renovar esse contrato é muito gratificante. Temos um ano de muitos desafios com o grupo. Tomara que a gente possa conquistar alguma coisa. Com certeza vamos lutar por isso”, disse Romero.

O paraguaio tentou negociar com o clube um vínculo de mais dois anos, mas acabou cedendo. Romero é o maior artilheiro da Neo Química, com 38 gols, e o maior goleador estrangeiro do Corinthians, com 62 gols anotados.

Romero foi campeão brasileiro em 2015 e 2017, além do Paulistão de 2017 e 2018. O paraguaio não é titular na equipe de Ramón Díaz, mas tem papel fundamental dentro do elenco. Ainda assim, fechou a última temporada com 59 jogos disputados.