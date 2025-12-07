Na tarde deste domingo, o Corinthians viveu na prática a máxima mais cruel do futebol: “quem não faz, leva”. Em partida válida pela 38ª e última rodada do Brasileirão 2025, o Timão recebeu o já rebaixado Juventude na Neo Química Arena e, apesar de criar inúmeras oportunidades, ficou no empate por 1 a 1. O time da casa abriu o placar com José Martínez, mas viu a falta de pontaria e o azar — incluindo bolas na trave e salvamentos em cima da linha — custarem a vitória, permitindo que Negueba igualasse o marcador nos minutos finais.

Controle e vantagem inicial

Com o foco dividido entre o encerramento da Série A e a iminente semifinal da Copa do Brasil, o técnico Dorival Júnior mandou a campo uma equipe mista, mas competitiva. O início foi de estudo, mas logo a superioridade técnica do time paulista apareceu. Aos 22 minutos, a pressão surtiu efeito. Kayke, um dos destaques da etapa inicial, fez boa jogada individual na ponta esquerda, limpou a marcação e serviu José Martínez. O volante chegou batendo de primeira, no canto direito, sem chances para o goleiro Jandrei, inaugurando o marcador.

O Juventude, jogando apenas pela honra, tentou reagir ainda no primeiro tempo. Aos 30 minutos, Igor Formiga obrigou o goleiro Kauê a fazer uma grande defesa de mão trocada em cobrança de falta. No entanto, a sensação era de que o Corinthians tinha o jogo sob controle, criando perigo com Talles Magno e Romero, que quase ampliaram antes do intervalo.

A bola pune: drama e castigo no fim

O segundo tempo transformou-se em um festival de oportunidades desperdiçadas pelos donos da casa. O Corinthians empilhou chances claras para matar o jogo. Aos 31 minutos da etapa final, ocorreu o lance mais inacreditável da partida: Matheuzinho tocou por cobertura na saída de Jandrei, mas o volante Caíque salvou o Juventude em cima da linha. No rebote, Memphis Depay, que havia entrado no lugar de Talles Magno, ainda tentou, mas a bola foi desviada.

Como o futebol não costuma perdoar a ineficiência, o castigo veio aos 41 minutos. Em uma descida rápida pela esquerda, Marcelo Hermes cruzou na medida para a pequena área. Negueba, que havia acabado de entrar, subiu livre para cabecear no canto esquerdo de Kauê, decretando o empate.

O final foi dramático. Nos acréscimos, o Corinthians flertou com a vitória e o azar simultaneamente. Aos 45, Charles acertou o travessão após chute desviado de Kayke. No rebote, Matheuzinho finalizou tirando tinta da trave. O apito final selou o 1 a 1, um resultado amargo para a torcida corintiana, mas que serve de alerta para as decisões que virão na Copa do Brasil. O Juventude, por sua vez, despede-se da elite com um ponto conquistado na base da resiliência.