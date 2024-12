O Campeonato Brasileiro de 2024 se tornará inesquecível para o Corinthians devido a uma impressionante série de vitórias. A reviravolta começou em 17 de outubro, quando o Corinthians venceu o Athletico-PR por 5 a 2, saindo da 18ª posição. Sob o comando de Ramón Díaz, o time iniciou uma transformação surpreendente, reacendendo a paixão da torcida corintiana.

Com nove vitórias consecutivas, o Corinthians escalou 11 posições, uma façanha rara no campeonato. Tal desempenho remete a temporadas passadas de sucesso, como as de 1999 e 2011, mas a marca de 2024 permanece única.

Os Desafios Enfrentados pelo Corinthians

A sequência começou com a goleada sobre o Athletico-PR e seguiu com uma vitória por 1 a 0 contra o Cuiabá, em um confronto de determinação. O triunfo por 2 a 0 diante do rival Palmeiras marcou um ponto alto. Jogando fora, o Corinthians derrotou o Vitória por 2 a 1, exibindo consistência dentro e fora de São Paulo. O time seguiu vencendo Cruzeiro, Vasco, e ainda garantiu uma vitória expressiva de 3 a 0 sobre o Bahia, finalizando a série com um 3 a 0 no Grêmio.

Comparação com Outras Sequências no Brasileirão

A façanha do Corinthians é notável, mas não inédita no modelo de pontos corridos do Brasileirão. O Atlético-MG em 2021 e o Internacional em 2020 também conquistaram nove vitórias seguidas, exemplificando campanhas bem-sucedidas. Equipes como Flamengo em 2019 e Cruzeiro em 2013 alcançaram oito triunfos consecutivos. No entanto, a série do Corinthians em 2024 se destaca pelo cenário adverso enfrentado, resultando em uma temporada de superação.

Impacto na História do Corinthians

Esta sequência de vitórias não apenas destaca a força do Corinthians na competição de 2024, mas também enriquece seu legado com uma narrativa de superação. O feito reforça o orgulho dos torcedores e solidifica o status do clube como uma potência no futebol brasileiro.

Esta conquista inspira o clube a perseguir novos patamares em competições futuras. A liderança de Ramón Díaz, aliada ao desempenho decisivo dos jogadores, será lembrada como um dos capítulos mais notáveis na história recente do Corinthians.